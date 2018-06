Crónica 14-06-2018

Colegio de Abogados acoge apelación de Mario Schilling para no ser expulsado



El abogado comentó que la decisión que tomó en su momento el gremio de los abogados “vulneraron mis garantías procesales más elementales: se me juzgó en ausencia y no me permitieron ser oído.



Luego que el Colegio de Abogados decidiera expulsar a Mario Schilling por proceder con conductas contrarias al relacionamiento con los medios de prensa en el Caso Hijitus, Schilling interpuso un recurso de apelación contra la sentencia dictada el 7 de mayo del presente año para así revertir la sanción de su expulsión. Y tras esto, el Colegio de Abogados declaró admisible el recurso de apelación, lo que significa en la práctica que la expulsión está sin efecto, hasta que lo revise la Corte de Apelaciones de Santiago.



“En este juicio se me vulneraron mis garantías procesales más elementales: se me juzgó en ausencia y no me permitieron ser oído. Además se me condenó por hechos que los tribunales de justicia estimaron que no eran injuriosos ni calumniosos, es decir, la justicia me respaldó y mis colegas hicieron caso omiso de los fallos de los tribunales”, expresó Mario Schilling.



Luego el abogado explicó que su recurso tiene como argumento que la sanción aplicada en su contra “parece del todo desproporcionada, en un colegiado de irreprochable conducta anterior, y que no se condice con otras sanciones mucho menores que ha aplicado el Tribunal de Ética en otras ocasiones”.



“Con todo esto no significa que no pueda ser abogado, solo me quieren excluir de un gremio que cada día tiene menos abogados inscritos, y donde domina la política en la elección de sus dirigentes”, explicó Schilling.



A reglón seguido, añadió que a “ningún abogado colegiado debe sentirse seguro de pertenecer a este gremio, pues si actúa como querellante y sus querellados (acusados) resultan absueltos, éstos podrán arremeter ante el Colegio de Abogados para acusarlos y desprestigiarlos públicamente como lo han hecho conmigo. Los jueces no son imparciales, pues se trata de abogados que compiten profesionalmente con uno y les conviene sacarlos de mercado. Aquí la ética parte por casa”.