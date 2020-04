Crónica 14-04-2020

Colegio de Contadores de Chile A.G. pone en duda proceso de Operación Renta 2020 y devolución anticipada de impuestos a las pymes

El Colegio de Contadores de Chile A.G., que reúne cerca de 6.000 contadores a lo largo del país a través de sus 48 sedes, exterioriza su profundo rechazo y malestar ante la negativa del ministerio de hacienda de autorizar la ampliación del plazo para la operación renta 2020, obligación tributaria que vence el 30 de abril y, a su vez, pone en duda el cumplimiento de la devolución anticipada de impuestos a las pymes que señala la autoridad.

Nuestro temor y preocupación como dirigentes responsables de esta agrupación de profesionales es que nosotros, nuestras familias, colaboradores y clientes, también somos seres humanos afectos a las consecuencias de la emergencia que significa el covip – 19 pandemia que aqueja al mundo entero.

A esto, se suma que muchas pequeñas y medianas empresas, pymes, recurren a los servicios de un contador, quienes deben entregarle asesorías en servicios de contabilidad tributaria laboral y previsional.

Algunos profesionales del área han tenido que cerrar sus oficinas, ya sea por cuarentena, protección propia y de sus colaboradores, llevando el trabajo a la casa con todos los problemas de operatividad que esto significa para realizar el trabajo que exige la operación renta. y por el riesgo de contagio tampoco pueden visitar a sus clientes y viceversa, lo que les impide contar con la información necesaria para dicha presentación.

Durante décadas, la responsabilidad de llevar a cabo la operación renta ha caído sobre nuestras espaldas y también, desde hace años, la entrega de mas de 60 declaraciones juradas que se deben enviar en un plazo no mayor a 60 días, información con la cual el servicio de impuestos internos, le ofrece una propuesta de declaraciones a muchos contribuyentes para que puedan realizar su declaración de renta si moverse de su hogar.

En este marco, queremos enfatizar que esto no significa que no realizaremos nuestro trabajo, porque estamos conscientes de que sin contadores no existe operación renta eficiente.

Expuestas las principales, poderosas e insoslayables razones referentes a la salud de cada uno de los profesionales de la contabilidad y sus colaboradores, y al cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades en nuestro país, es que solicitamos al ministerio de hacienda autorizar con urgencia la ampliación de los plazos para la operación renta 2020.