Crónica 24-05-2018

Colegio de Ingenieros Destaca Aporte de la Universidad Autónoma en el Día de la Ingeniería

En el marco del Día de la Ingeniería -que se conmemora el 14 de mayo-, se anunció esta semana el reconocimiento de la carrera de Ingeniería Civil Industrial por parte del Colegio de Ingenieros de Chile, destacando de esta manera la formación técnica y profesional que está entregando a sus estudiantes la Universidad Autónoma.

Al respecto, el presidente zonal Maule del gremio, Arturo Briso, precisó que esta acreditación que hace el colegio de las carreras de ingeniería de las universidades chilenas es producto de un exigente proceso que tiene por objetivo que los programas que reciben los alumnos estén en concordancia con los estándares que la institución está aplicando para el desarrollo de la ingeniería en Chile. “Es meritorio lo que la Universidad Autónoma ha hecho y logrado, precisamente con el reconocimiento de la carrera de Ingeniería Civil Industrial por parte de nuestro colegio”, dijo Briso.

El directivo gremial participó de un seminario por el Día de la Ingeniería organizado por la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Autónoma donde destacó la necesidad de estar en permanente contacto con las universidades regionales, empresas e instituciones que tienen relación con el desarrollo de esta ciencia. “La ingeniería chilena tiene un excelente reconocimiento a nivel mundial y, por lo tanto, lo que nosotros apostamos es que ésta sea de clase mundial, que responda a los estándares de competencia en el ámbito técnico y profesional en que se desempeñan los ingenie- ros y que nuestros futuros profesionales que salen de las universidades hoy, aspiren a un mercado que va más allá de Chile”, explicó.

Para eso dijo que es importante asumir ciertos desafíos que complementan la formación técnica, como el traba- jo en equipo, la colaboración o la formación de redes en distintos ámbitos, considerando también un elemento clave: hacerse cargo de mejorar la productividad. “El aporte distintivo de un ingeniero de cualquier especialidad está en cómo mejorar la productividad y lograr una mayor eficiencia en organizaciones de distinto tipo. Siendo así, obvia- mente los ingenieros jóvenes van a ser un aporte para el país”, destacó Briso.

Al respecto, el Director de Ingeniería Civil Industrial, Mg. Luis Carter, valoró el reconocimiento que ha he- cho de la carrera el Colegio de Ingenieros de Chile, y destacó la relevancia que tiene el gremio en la región, asegurando que la universidad está realizan- do un proceso de formación integral para sus estudiantes toman- do en consideración los desafíos descritos por el presidente zonal Maule del colegio. “Nuestro modelo educativo tiene como una de sus bases la centralidad en el estudiante y ahí tomamos la formación general dentro de la cual trabajamos la comunicación y el trabajo en equipo, dado que los ingenieros civiles industriales generalmente llevan a cabo proyectos multidisciplinarios”, indicó Carter.