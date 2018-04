Nacional 01-04-2018

Colegio de Matronas e instructivo de "aborto casero" de la FECh: "Es irresponsable poner esas indicaciones como algo seguro"

En la agenda que se les entrega a los estudiantes de la Universidad de Chile, la Federación de Estudiantes de la casa de estudios (FECh) incluyó un instructivo titulado "¿Cómo hacerse un aborto seguro con Misopostrol"? La presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, comentó que el medicamento "no puede ser considerado como aborto casero". Román comentó el actuar de la federación, dijo que "es irresponsable poner estas indicaciones como algo seguro" y que hicieron "un copypaste de Google". Igualmente, indicó que "hay que escuchar el clamor de la Federación de Estudiantes porque la comunidad de universitarios es la que más acude a los abortos inseguros". "Tenemos que tener ciertas prevenciones, el medicamento es altamente riesgoso, es cierto que la OMS dice que es el más seguro para provocar un aborto, pero bajo vigilancia médica y en condiciones estrictas en cuanto a semanas de embarazo", señaló Román a CNN. La representante del Colegio de Matronas dijo que "si el Misopostrol vendido no es completo, si tiene mitad de estafa en la venta, lo más probable es que la niña no aborte, pero ese poco le provocará secuelas al bebé". "Si lo toma después de las 11 semanas y está sola, se le produce un sangramiento cuantioso, lo más probable es que tenga una anemia aguda que necesite atención médica urgente", afirmó. Agregó que "como aborto casero de todas maneras cae dentro de lo que es un aborto inseguro si no está acompañada de algún médico que esté especializado".