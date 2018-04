Crónica 29-04-2018

Colegio de Periodistas condena amenazas de despidos en Canal 13

El Colegio de Periodistas de Chile rechaza terminantemente y denuncia ante la opinión pública, la amenaza de despido masivo que afectará a profesionales de distintos departamentos de Canal 13, ante la posible llegada de la empresa española Secuoya, entidad que se encargará de generar algunos contenidos para la ex señal de la Universidad Católica, situación de la que trabajadoras y trabajadores de este medio se enteraron por la prensa.



El empresario Andrónico Luksic intenta explicar esta situación, señalando que en “los últimos cuatro años Canal 13 ha perdido 52 mil millones de pesos. Lo que la administración está haciendo hoy- dice- es tomar todas las medidas, por dolorosas que sean, para intentar hacer viable el Canal”.



Este argumento no es nuevo, desde los empresarios de las comunicaciones y el hilo se corta por lo más delgado, colocando a los/as trabajadores en total indefensión y en una incertidumbre laboral que no podemos permitir, porque esta inseguridad que se ha generado provoca situaciones que vulneran gravemente el bienestar y el derecho de toda persona a conservar su trabajo.



Las medidas que intenta justificar Andrónico Luksic, conllevan un peligro para la seguridad y un atropello reiterado a la estabilidad laboral de trabajadores/as, quienes luego de haber cumplido con profesionalismo y lealtad en cada uno de sus puestos de trabajo en Canal 13, se enfrentan hoy a la imposición de un “modelo de externalización de funciones”. Ello solo significará la instalación sistemática de una precarización laboral en la televisión local, que no podemos permitir.



Entregamos todo nuestro respaldo a los/las dirigentes sindicales de Canal 13, a su presidente Iván Mezzano, ante los esfuerzos que están realizando para proteger a trabajadoras y trabajadores y les acompañamos y acompañeremos solidariamente en esta cruzada.



Como Colegio de Periodistas, reiteramos que sólo la unión de todos los trabajadores/as de medios, permitirá visibilizar abusos laborales como el que hoy denunciamos y que se comenten a diario en nuestro país. No nos detendremos en nuestra tarea de proteger y exigir el respeto a los derechos laborales de periodistas, productores, camarógrafos, sonidistas y a todos/as quienes hacen posible la programación de esa estación de televisión y de todos los medios de comunicación del país.



No es posible que continúe el nivel de precarización que afecta a los medios chilenos, en general, por ello hacemos un llamado a las audiencias y también a los avisadores para que antes de otorgar su apoyo y preferencia, observen el comportamiento ético y de responsabilidad social empresarial, que debe traducirse en brindar estabilidad laboral a sus trabajadores/as.