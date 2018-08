Crónica 02-08-2018

Colegio de Periodistas hace fuerzas por una nueva sede social

En un cordial encuentro de camaradería realizado en los comedores de EcoHotel, el Consejo Regional Maule del Colegio de Periodistas de Chile conmemoró el 62° de su fundación y el denominado Día del Periodista.

La actividad contó con la asistencia del Presidente Regional de la Orden, Gustavo Almendras Garrido y Directorio conformado por los periodistas Mauricio Valdés De la Fuente, María Elena Millar Besamet, Loyda Ávila Valderrama, Jaime Silva Bravo, Milton Saavedra Muñoz, Elia Piedras Garrido y Teresa Pavez Araya.

Acompañaron periodistas colegiados y no colegiados de las Provincias de Curicó y Talca. También concurrió el Intendente del Maule, Pablo Milad Abusleme y su jefe de gabinete, Homero Sepúlveda, también profesional periodista, entre otros.

En su intervención, el Presidente Regional Gustavo Almendras recordó que “se contaba con una sede propia, única en el país y que cobijada a colegas de otras latitudes para pernoctar y realizar sus trámites. ¡No saben lo difícil que ha sido bregar! ´Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo´, diría el célebre Carlos Dittborn, pero queremos seguir peleando porque no merecemos este trato desde la Directiva Nacional que ocupó nuestros dineros de la venta del inmueble, los que estaban en un fondo mutuo en BancoEstado para postular a un proyecto del fondo de educación previsional que se adjudicaron. Esos recursos nunca fueron devueltos. Han pasado 8 años”, denunció en tono enérgico.

El anhelado sueño es contar con una sede propia. Precisó el directivo, que el compromiso corporativo es hablar con el nuevo Seremi de Bienes Nacionales y reactivar el tema, por cuanto en la administración anterior, no se consiguió nada.

Al respecto, el Intendente del Maule, Pablo Milad expresó a los asistentes “si está la casa, si está la propiedad… ¡cuenten con ella! El Seremi de Bienes Nacionales, Enrique Gómez, es un caballero, tiene mucha disposición, por lo cual hagan las gestiones directamente con él para avanzar en el tema. Estando la propiedad… ¡denlo por hecho! Lo importante es que disfruten su Aniversario y que ojalá el próximo año, la otra reunión sea en la nueva sede”.