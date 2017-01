Crónica 29-01-2017

Colegio de Periodistas hace un llamado a la autenticidad en la información

Frente a la desgracia que se vive en gran parte de la Región del Maule y otras regiones del centro y sur del país, por los incendios forestales, el Consejo Regional Talca del Colegio de Periodistas de Chile, hace un llamado a la ciudadanía a privilegiar canales comprobables de información, en particular los que emanen de medios de comunicación formales, y no confiar necesariamente en lo que surge de fuentes anónimas, en especial cuando estas noticias circulan libremente por redes sociales.

En este mismo contexto, el presidente del Consejo Talca-Curicó, Gustavo Almendras, puntualiza que “exaspera comprobar como en estas redes sociales se contamina el ejercicio informativo de los medios. Tal como lo refrenda Las Últimas Noticias en su edición del viernes, la mala intención y la ignorancia manipulada desde un computador, agregado a ello una foto y una frase pueden hacer mucho daño. Las consecuencias pueden ser terribles”.

El dirigente concordó también con el presidente del Consejo Regional Maule Sur, Juan Carlos Espinoza, en que en este tipo de emergencias que está viviendo el país es natural que se produzcan desinformaciones de toda índole y ante ello “hacemos un llamado a la ciudadanía para que privilegie los medios y canales comprobables de información y también un llamado a los medios de comunicación, en particular a los y las colegas, a que sean aún más rigurosos en su labor, contrastar fuentes y chequear antecedentes como premisa básica de ese deber a fin y en lo concreto evitar usar las redes sociales como fuente informativa exclusiva. Los y las periodistas tenemos una gran responsabilidad social y debemos estar a la altura de ese deber”.