Política 08-08-2018

Colegio de Periodistas rechaza despidos masivos y denuncia ante la OIT precariedad laboral

Las reiteradas denuncias de despidos masivos y arbitrarios tanto en el sector público, como privado a nivel nacional, obliga al Colegio de Periodistas de Chile a advertir de esta situación y rechazar categóricamente la creciente precariedad laboral por la que atraviesan trabajadores y trabajadores en nuestro sector.



“Entregamos todo nuestro respaldo a los/as dirigentes regionales de nuestra Orden, quienes hacen verdaderos esfuerzos por proteger sus afiliados/as, no sólo en materia de despidos, sino en su lucha por reivindicar el empleo “decente en el Estado con estabilidad laboral, fortalecer las plantas para terminar con la precariedad del personal a honorario y contrata”.



Compartimos especialmente la preocupación y respaldamos las acciones de los Consejos Regionales de Arica y Calama, ante el despido de varios trabajadores y trabajadoras de la cadena de diarios que administra la Empresa Periodística del Norte, además de la salida injustificada de profesionales de servicios públicos como Fosis, INE y Sercotec, todo lo cual da cuenta de la inestabilidad laboral que se vive en los medios de prensa y en las instituciones públicas a nivel nacional y que, lamentablemente, también llegó al norte del país.



Nos sumamos al llamado que los Consejos Regionales del Colegio de Periodistas han hecho a los representantes de la Empresa Periodística del Norte, interpelándoles a repensar su decisión y también a las autoridades políticas regionales a respetar los dictámenes que constituyen jurisprudencia para la Contraloría de la República y los Tribunales de Justicia de nuestro país.



Como Colegio de Periodistas, reiteramos que sólo la unión de nuestro gremio permitirá visibilizar abusos laborales como el que hoy denunciamos. No nos detendremos en nuestra tarea de proteger y exigir el respeto a los derechos laborales de periodistas, tanto en el sector público, como privado, porque estimamos que no es posible que continúe el nivel de precarización que afecta a nuestros/as colegas.



Cabe destacar que el Colegio de Periodistas denunció ante la OIT esta precarización laboral que afecta a trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicacion y de instituciones publicas. En reunión con el abogado venezolano Humberto Villasmil Prieto, encargado de la Oficina de Países de la OIT para el Cono Sur de América, integrantes de la Comision Laboral del Colegio, Oriana Zorrilla, vicepresidenta, y el consejero nacional José Luis Córdova, expusieron las complejas condiciones laborales y contratuales de nuestro sector y los despidos masivos que han estado ocurriendo reiteradamente.



El representate de la OIT, se explayó sobre la Recomendación 198 de la OIT respecto a la deslaboralización en las relaciones de trabajo.También anunció que en septiembre llegará a Chile, la encargada de las Relaciones de los Trabajadores, Maribel Baptista, para analizar junto a organizaciones sindicales chilenos, precisamente estos temas que afectan a nuestro país”.