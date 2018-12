Crónica 28-12-2018

Colegio de Periodistas: Sin Ética No hay Periodismo

El Tribunal Nacional de Ética y Disciplina (Trined) del Colegio de Periodistas de Chile reivindica, al concluir este año 2018, que “sin ética, no hay periodismo”. Los finales de año son una oportunidad para hacer balances personales, colectivos e institucionales, y a través de una declaración pública se indica que “para este Tribunal es el momento para referirnos a nuestro quehacer y destacar algunos aspectos que nos resultan importantes de reflexionar”.

“Sin ética no hay periodismo” fue el lema bajo el cual los tribunales de ética del Colegio de Periodistas de Chile nos reunimos a reflexionar, a la luz de los nuevos tiempos, sobre el Código que nos rige y cómo enfrentar esa avalancha informativa sin límites, que nos llega muchas veces sin fuente alguna y que ha dado paso a la peligrosa realidad de las ‘fake news’, noticias falsas que se expanden como pólvora ardiendo sin reflexión alguna que identifique quién lo dijo, qué dijo, cuándo, cómo, dónde, por qué.

En nuestro seminario, realizado este año en Valparaíso, analizamos las fuentes y reafirmamos que el capital más valioso que tiene nuestra profesión es la credibilidad. Ella no puede estar al servicio de grupos o sectores particulares sino que debe estar apoyada en lo que es nuestra misión fundamental: informar la verdad; sí, la verdad, aquella que nos debemos esforzar por sacar a la luz frente a aquellos que impiden que todos tengamos derecho a una información veraz y oportuna”.