Crónica 16-03-2022

Colegio de Profesores de Longaví entrega petitorio al alcalde la comuna para mejorar condiciones sanitarias en los establecimientos educacionales

- El conjunto de medidas solicitadas por el profesorado local, consiste en reducir la jornada escolar completa, mejorar los aforos en las aulas de clases, aumentar la cobertura del transporte escolar, y contar con más personal para el aseo en los establecimientos educativos.

Una reunión extraordinaria se efectuó en dependencias del despacho municipal, para abordar temas que preocupan a la comunidad educativa y escolar de la comuna, ya que por estos días la autoridad sanitaria ha cerrado dos establecimientos educacionales por casos de Covid19 positivos, la escuela cardenal José María Caro de la Tercera y la escuela Gabriel Benavente de la Tercera.

Marisol García, presidenta del Colegio de Profesores de Longaví señaló que “estamos reunidos con el señor alcalde por petición de los delegados de los establecimientos educacionales, dónde traemos un petitorio para poder conversarlo con el señor alcalde, el cual fue recibido de buena forma y tenemos que reunirnos con el jefe Daem y el administrador para dar respuesta a todas las inquietudes manifiestas en asamblea realizada el día 10 de marzo, en el cual habían muchas inquietudes, como ampliar el trasporte escolar, reducción de jornada escolar, reducción de los aforos en salas de clases, que los implementos sanitarios lleguen a tiempo, más personal para el aseo, entre otras cosas”.

“Nos preocupa también la entrega de alimentos por parte de Junaeb, estos deben llegar en buen estado, y este problema ha sido a nivel país, y esto se debe resolver con la empresa externa la cual obtuvo la licitación”, expresó.



El alcalde Cristian Menchaca, recibió a la directiva y se mostró preocupado por la situación actual que ha llevado a varios cierres de establecimientos por casos positivos de Covid19: “es un año muy complejo con cambios de varias autoridades, y empezamos mal, no con este gobierno sino que con el año escolar, tenemos casos de Covid19 y tenemos dos colegios en la comuna que no han podido funcionar, y además nos bajan doscientos millones de pesos del fondo de apoyo a la educación pública, y con esos recursos pagábamos los recursos del transporte escolar, y que vemos que la matricula sigue aumentando y además tenemos menos recursos por el número de asistencia presencial, y estamos complicados, y por eso es importante poder reunirnos con el colegio de profesores de la comuna que nos han planteado varios temas, dónde nos hemos comprometido a juntarnos con el centro general de padres y apoderados, con el nuevo seremi para ver las directrices en la región, porque nosotros no somos capaces de sostener el sistema educativo en la comuna, si no hay una subvención más estable a la presencialidad de los alumnos, con poca asistencia nos quedamos sin los recursos necesarios para sostener el sistema educativo en la comuna”.



“Estamos preocupados por la alimentación que está entregando Junaeb, y ellos son los responsables de fiscalizar la entrega de alimentación de nuestros niños y niñas de la comuna, nos sentimos muy responsable de hacer sentir esta molestia a las autoridades de educación”, subrayó el alcalde.