Nacional 29-01-2021

Colegio de Profesores: Díaz confirma la integración al "Consejo Asesor Paso a Paso Abramos las Escuelas"





En el Colegio de Profesores, se llevó a cabo entre el 26 y 27 de enero, una Consulta Nacional para definir si se integraban o no al "Consejo Asesor Paso a Paso Abramos las Escuelas". Hoy, el presidente del Magisterio, Carlos Díaz, entregó los resultados y confirmó que se incorporarán al consejo. Las opciones sobre las que los docentes podían votar eran tres: El Colegio de Profesoras y Profesores no debe integrarse a esta instancia, el Colegio de Profesoras y Profesores debe integrarse a esta instancia siempre y cuando se invite a participar en ella a otras organizaciones e instituciones representativas de quienes forman parte de las comunidades escolares y el Colegio de Profesoras y Profesores debe integrarse a esta instancia sin condiciones. Un 63% de los 18.531 votantes se inclinó por la segunda alternativa. El presidente Díaz, aseguró que van a "participar en este Consejo Asesor, pero planteando la exigencia de que se invite a las comunidades escolares, padres, apoderados, estudiantes y asistentes de la educación, para que escuche la opinión de quienes están directamente involucrados en las escuelas, jardines".

Según el encargado del Magisterio, creen que la única forma es que "todos y todas, sin exclusión, vayamos buscando el mejor momento cuando efectivamente estén las mejores condiciones ". En esa línea, Díaz enfatizó que siguen defendiendo el principio de la vida y la salud y que se deben generar las condiciones para que los centros sean seguros para las comunidades estudiantiles. En cuanto al resto de los votantes, un 5,3% escogió no adherirse al consejo, mientras que un 30,8% quería integrarse sin condición alguna. Asimismo, la región que más participación tuvo fue la Metropolitana con un 27,8%, seguida por la del Bío-Bío con 12,8% y la de Valparaíso con un 9,8%.