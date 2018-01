Nacional 26-01-2018

Colegio de Profesores muestra disconformidad con reforma educacional: "Parece salmón, pero es jurel"

El Colegio de Profesores en conjunto con los presidentes de la Fech, Feuc y Feusach convocaron una conferencia donde criticaron duramente la reforma educacional aprobada ayer en el Congreso y, además, cuestionaron al próximo ministro de Educación, Gerardo Varela. El presiente del gremio de profesores, Mario Aguilar, dijo que "se hizo la reforma, pero no en el sentido ni en la profundidad que se demandaba".

"En Chile existe un producto bien conocido que es el jurel tipo salmón. Yo creo que esta reforma ha sido jurel tipo salmón: parece salmón, pero es jurel, no tiene la misma calidad y no ha cambiado", dijo. Asimismo, Aguilar criticó el nombramiento de Gerardo Varela, quien el martes fue designado como nuevo jefe de cartera en Educación. "Estamos preocupados por el nuevo perfil del nuevo ministro, que es ultra neoliberal y contrario a la gratuidad y la educación pública. Son puntos diametralmente opuestos a lo que pensamos", comentó. Por su parte, Josefina Canales, la presidenta de la FEUC, también cuestionó la decisión de Piñera, ya que según señaló "está dando la señal política de que no habrá un buen diálogo y no sé si se llevará a un punto común". Las críticas hacia el próximo ministro se suman a las de los diputados Gabriel Boric, Karol Cariola y Camila Vallejos, quien dijo que el nuevo secretario "es un conocido anticomunista que defiende tajantemente y a ultranza la educación de mercado".