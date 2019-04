Nacional 26-04-2019

Colegio Médico: 77% de doctores aprueba eutanasia a pacientes "víctimas de sufrimiento intolerable"

Una encuesta realizada por el Colegio Medico entre el 27 de marzo y el 22 de abril de este año arrojó que el 77% de los doctores colegiados del país está de acuerdo con que se permita la eutanasia a pacientes víctimas de un sufrimiento intolerable, ocasionado por una enfermedad incurable y que tengan acceso a los mejores cuidados paliativos. En tanto, bajo las mismas condiciones, el 56% se manifestó favorable al suicidio asistido, que se diferencia de la eutanasia ya que es la propia persona quien pone fin a su vida mediante un fármaco recetado por un médico, y no un equipo profesional el que provoca la muerte de la persona con tal de evitar sufrimiento y dolor.

La consulta -que no considera a menores de edad-, aclararon desde el organismo colegiado, fue enviada de forma digital y respondida por cerca de cinco mil facultativos de todo el país. La preguntas, además, incluyeron detalles sobre el rol que los doctores deben tener para llevar a cabo este tipo de procedimientos que actualmente se encuentran en discusión al interior de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. "A pesar de que este es un debate ciudadano, nos pareció necesario saber qué opinan médicos y médicas para poder seguir aportando al debate que da esta legislación", señaló la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches. Respecto a si los profesionales estarían dispuestos a practicar la eutanasias, el 59% aseguró que sí lo haría, mientras el 33% indicó que no.