Nacional 20-08-2020

Colegio Médico advierte que costo de reactivación de prestaciones no covid-19 podría alcanzar un punto del PIB

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, encabezó este miércoles el lanzamiento de un estudio realizado por profesionales de la entidad que advierte sobre la alta presión que enfrentará el sistema sanitario en los próximos meses, el cual de acuerdo al informe podría requerir una inversión de casi un punto del PIB para abordarlo. Al respecto, la dirigente explicó que "como colegio estamos sumamente preocupados por el impacto que ha producido la pandemia en las distintas prestaciones y atenciones de salud de los ciudadanos de nuestro país. Es por eso que hemos conformado un equipo multidisciplinario para poder abordar a mayor profundidad".

"Sabemos que muchos de estos de estos temas han sido abordados por la prensa, pero creemos que la dimensión de lo que enfrentamos y también del tremendo impacto económico y las transformaciones que va a requerir el sector salud para hacer frente a esta ola requiere un punto especial", añadió. En esa línea, Siches subrayó que "nuestro mensaje es que tal como se ha hecho un tremendo esfuerzo para atender a los pacientes covid, nuestro llamado al Gobierno y al ministro de Hacienda es comprender que tenemos que hacer un esfuerzo sustantivo para no olvidarnos de todos los pacientes no covid que han quedado postergados". Luego, el presidente del departamento de políticas de salud y estudios del gremio, Roberto Estay, detalló las cifras del impacto del coronavirus en el sistema de salud y dio a conocer algunas de las propuestas para la reactivación del mismo, destacando una reorganización de las redes asistenciales y el uso de telemedicina, entre ellas. Según el profesional, "las consultas de especialidades de nuestra red pública han tenido una disminución importante debido a la pandemia, las cirugías han bajado un 40% comparando con el año pasado, lo que nos va a generar una sobrecarga de nuestra red en un futuro”. "El número de fallecidos excede en más de un 20% la cantidad de fallecidos de los cuatro años anteriores, las consultas de especialidades han disminuido 38% entre enero y mayo en comparación a 2019 (…) las cirugías han disminuido un 40% y 45 mil casos de prestaciones GES atrasadas, con más de 600 mil casos no activados", dijo.