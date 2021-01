Nacional 17-01-2021

Colegio Médico pide "medidas más restrictivas" antes de cuarentena en la Región Metropolitana



El secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci, se refirió a la posibilidad de nuevo confinamiento en la Región Metropolitana y señaló que "es un poco sin sentido hablar de cuarentena cuando todavía tenemos los malls y restaurantes abiertos".



La posibilidad de un confinamiento en la capital la abrió el mismo ministro de Salud, Enrique Paris, quien aseguró que existe un rebrote de contagios por coronavirus y que si la situación persiste, se deberá retroceder a la fase 1.



Bernucci apuntó que "todavía tenemos un espacio en la Región Metropolitana para poder revisar medidas más restrictivas antes de la cuarentena", pero que, a su juicio, es "sin sentido" hablar de un confinamiento "cuando todavía tenemos los malls y restaurantes abiertos".



"Todavía podemos ser mucho más restrictivos sin la necesidad de apagar la ciudad con todo lo que significa, suena más lógico ir escalando en medidas restrictivas y si eso no da respuesta, en algún momento tendrá que llegar la cuarentena", explicó.



Y agregó que "los mensajes que lamentablemente le han llegado a la ciudadanía han sido bastante contradictorios y, en ese sentido, es difícil poder pedirle algo distinto a las personas si es que el mensaje que nosotros damos no es totalmente claro".



Respecto a la situación del aumento preocupante y paulatino de contagios, el médico sostuvo que "estamos en una situación bastante delicada y que eventualmente podría transformarse en una situación bastante caótica".



Sin embargo, valoró que el personal de salud ya cuenta con una mayor experiencia que "se fue adquiriendo con los meses de la pandemia, podemos y sabemos atender de mucha mejor forma la cantidad de pacientes críticos y no críticos que nos están llegando, pero tenemos un desgaste".



A esto respondió el ministro de Salud, Enrique Paris, en el balance de esta jornada y dijo que "esos cambios hay que tomarlos con evidencia y la evidencia la dan las cifras, y nosotros hemos dicho hace varios días que las cifras secundarias a la Navidad y al Año Nuevo no nos permiten dar noticias tajantes".