Crónica 04-05-2017

Colegios Alborada y La Providencia con positivos resultados Simce

Recientemente se dieron a conocer los resultados del último SIMCE 2016, evaluación que mide los logros de aprendizajes de los alumnos de diferentes niveles en nuestro país. En el caso del Colegio Alborada, los cursos de 4° y 6° básico, y 2° medio, fueron evaluados en diferentes ámbitos: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, Ciencias Sociales y Geografía además de Ciencias Naturales (Biología, Física y Química), obteniendo, muy buenos resultados en dichas evaluaciones, situación que ha significado un orgullo y satisfacción para toda la comunidad escolar de este establecimiento, ya que no sólo posiciona en el primer lugar regional a uno de sus niveles (2º año medio), sino que además de acuerdo a los datos entregados a nivel nacional, el Colegio Alborada se ubica en el segundo lugar a nivel nacional gracias a los resultados obtenidos por el segundo año medio, alumnos que obtuvieron destacados puntajes en Lenguaje y Comunicación, Matemática y Ciencias.



Puntajes Colegio Alborada SIMCE 2016



Asignaturas Puntajes

Lenguaje 333

Matemática 382

Ciencias 343

(Fuente MINEDUC)



Esto ratifica la constante preocupación, el trabajo arduo y compromiso de todos los que conforman esta comunidad educativa desde el equipo directivo, docentes y administrativos, pero sobre todo, el ímpetu con que los alumnos se enfrentan al proceso de aprendizaje que los lleva a obtener este tipo de éxitos.



COLEGIO LA PROVIDENCIA



El Colegio Providencia tiene en la actualidad 947 estudiantes, es un establecimiento perteneciente a la Congregación de las Hermanas de la Providencia, está sujeto a la gratuidad desde el año 2016, y clasificado dentro de un nivel de vulnerabilidad medio bajo, lo cual no es impedimento para obtener altos logros educativos.

La directora Ema Benítez Valdivieso, señaló su satisfacción ante los resultados, los cuales han mejorado considerablemente. Ante esta buena noticia destacó que “una de las metas a corto plazo es lograr posicionar nuestro establecimiento dentro de los mejores de la Provincia de Linares y por qué no a nivel regional y nacional , a través del esfuerzo mancomunado de directivos, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados y sobre todo con la responsabilidad y entusiasmo de nuestras estudiantes por ser cada día mejores tanto en la parte valórica como académica, hemos ido avanzando hasta llegar a este logro que nos compromete aún más a seguir trabajando unidos por el bienestar de nuestras alumnas”.

“Es un aliciente ver que las estrategias empleadas para entregar una educación de calidad han rendido sus frutos; el alto profesionalismo de los docentes, las altas expectativas generadas en las estudiantes, el compromiso y adhesión al Proyecto Educativo por parte de toda la Comunidad Educativa y el buen uso de los recursos han hecho posible estar dentro de los 10 primeros lugares a nivel nacional. Algunas de las estrategias que nos han dado buenos resultados ha sido acompañar a través del apoyo constante a las alumnas cuyos resultados sean deficientes. La evaluación permanente del proceso educativo ha sido clave para subir los resultados SIMCE, el trabajo en equipo, el compromiso, responsabilidad y sentido de pertenencia por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa”, expresó.



Foto: Colegio Alborada.

FOTO2: Colegio La Providencia.