Crónica 22-08-2017

Colegios de Cauquenes participan en el primer encuentro de Urban Dance

Categorías educación básica y media



En el gimnasio fiscal Silvio Ruiz Urrutia se realizó el primer encuentro de Urban Dance, organizado por la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Cauquenes.



Esta disciplina involucra bailes, cuya coreografía se basa en la improvisación y arraigo social, fomentando la interacción y el contacto con los espectadores y otros bailarines.



En la oportunidad participaron cinco establecimientos educacionales de Cauquenes en las categorías educación básica y media.



La primera presentación correspondió a los grupos enseñanza media: Black Stars de liceo Inmaculada Concepción, Ka-Yu del liceo Claudina Urrutia, The Power of Schoolgirls, liceo Pedro Aguirre Cerda, y The Crabs y Eye Candy Chicks del liceo Bicentenario.



Por la educación básica compitieron los grupos The Spiners del liceo Bicentenario, Estrellas LAV del liceo Antonio Varas y Queen Dance del colegio Blanco Encalada.



Tras la presentación de todos los grupos participantes de la competencia, el jurado entregó su veredicto, entregando el primer lugar en educación media al grupo The Crabs del liceo Bicentenario, y en enseñanza básica, Queen Dance, del colegio Blanco Encalada.