Coletazos de la derrota: tres jugadores abandonaron la institución albirroja

Fuimos testigos en Rengo que el camarín después de la derrota no quedó para nada bien. Es más, hubo un diálogo entre el presidente Marcos Álvarez y el técnico Rubén Martínez, donde el deté habría presentado su renuncia, lo cual fue ratificado por el propio estratega a un medio de comunicación y que a petición del timonel albirrojo conversaron el día lunes y no se concretó. Las declaraciones esgrimidas por el estratega al término del partido fueron contundentes: “estamos decepcionados como cuerpo técnico, un equipo que está para aspirar a buscar la clasificación no puede darse estos lujos de dominar gran parte del encuentro y no tener la jerarquía para liquidar frente al arco rival”. La práctica de ayer estuvo marcada por hechos puntuales. La salida de Alan Marca y Johann Barrera quienes fueron despedidos por la institución. Sumado a un tercer elemento que también tomó sus cosas y abandonó el camarín, el jugador Edgar Saldaña. Una pena lo que vive Deportes Linares, un equipo que nos hizo ilusionarnos con la clasificación, que “todavía” se puede dar, pero no olvidemos que dependemos de otros resultados y que estamos a 5 puntos del cuarto. Ojalá que con este tipo de situaciones la interna no esté quebrada, porque sería el fin de un proyecto que estuvo tan cerca de darnos una felicidad. Al terminar el entrenamiento de fútbol ayer en el Tucapel Bustamante Lastra, el técnico Martínez, ante la consulta de la partida de estos tres jugadores no entregó mayores detalles, sólo se limitó a decir que el presidente era quien debería entregar una información oficial de la partida de estos elementos a 48 horas de un partido que también es trascendental frente a uno de los líderes, Limache. Veremos si el técnico continua hasta el término del torneo, porque da la impresión que luego de Rengo, podría marcar un antes y un después en la permanencia de Martínez en la banca albirroja. Porque digamos la verdad, el técnico había renunciado y fuimos testigos de lo que pasó en el último duelo. Aunque también puede darse la otra opción en el caso de no clasificar a la liguilla, comenzar a preparar la próxima temporada y armar el plantel. Todas esas dudas seguramente se disiparán en las próximas horas, pero dicen que “cuando el rio suena es porque piedras trae”. No hay que ser erudito en fútbol para darse cuenta que los albirrojos dejaron escapar la posibilidad de depender de ellos y no de otros , lo que está aconteciendo en estos momentos para disputar un cupo en la clasificación. La razón, no tuvo la capacidad de liquidar frente a rivales directos . El duelo ante uno de los líderes del torneo está programado para este sábado desde las 17:30 horas en el Tucapel Bustamante Lastra.



Gerardo Domínguez Redactor Deportivo