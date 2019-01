Crónica 04-01-2019

Coletazos del SAE: desde las 4 de la madrugada los apoderados esperaron en el liceo Valentín Letelier por un cupo para matrícula

Apoderados consideran discriminatorio el nuevo sistema de admisión escolar.

Una gran cantidad de apoderados que no fueron seleccionados por el nuevo sistema de admisión educativa (SAE), llegaron hasta el liceo Valentín Letelier para ver la opción de un cupo de matrícula para los séptimos y primeros años medios.

Natalia Mora, Inspectora General del liceo Valentín Letelier, informó que “estamos en la última etapa de matrícula, los apoderados que no fueron seleccionados en el liceo vienen a solicitar cupos de acuerdo a las listas de espera, las vacantes que quedaron en principio fueron 9 para séptimo y para 21 primero medio, la cuales ya fueron ocupadas. Los que no quedaron van a una lista manual y en espera de que se genere un nuevo cupo”.

MALESTAR DE LOS APODERADOS POR EL NUEVO SAE

Filadelfio Barros, comentó que “yo estoy acá desde las 04:00 AM y hay gente que está desde la 12:00AM y muchos que están de amanecida. Yo vengo a buscar cupo para primero medio y este sistema me parece malo, porque es mucho el sacrificio y muchos (estudiantes) no quedan en el colegio que desean y aunque uno haga la espera de amanecida no sirve de nada”. Consultado por qué deseaba este liceo, señaló que “es un muy buen colegio, con buenos profesores y con más disciplina”.

Bárbara Millar, busca un cupo para primer año medio señaló que: “Mi hijo quedó en un colegio en el que no quiere estar, el viene con un problema de bullyng de su antiguo colegio, se esforzó durante el año para -a pesar de todos sus problemas- mantener un buen promedio y poder postular al liceo Valentín Letelier, pero quedó en el colegio donde quedaron sus antiguos compañeros y el necesita un cambio de ambiente para no repetir la situación anterior. A mí me parece que la familia debe elegir el colegio, porque un niño no puede estudiar en un lugar en el que no quiere estar”

Los apoderados que asistieron a esta última instancia de matrícula, agradecieron y valoraron las atenciones y consideración que el liceo les brindó, porque les permitió ingresar al establecimiento, esperar cómodamente sentados, tomar un café, dándole la dignidad y respeto que merecen.