Nacional 26-12-2020

Colmed llama al gremio a estar "alerta" por "eventuales movilizaciones" ante falta de respuesta del Minsal a sus demandas

El Colegio Médico (Colmed) llamó a sus colegiados a "mantenerse alerta" frente a futuras acciones que podrían adoptar debido a la falta de respuesta del Ministerio de Salud frente a sus demandas. En una comunicación dirigida a sus miembros, la entidad les informa que "transcurridos los 30 días de plazo otorgados al Ministerio de Salud para responder a las demandas incumplidas, aún no tenemos respuesta". Entre los puntos que les preocupa al gremio se cuentan las "propuestas de Servicios de Salud que pretenden reducir las asignaciones de la Ley Médica". Al respecto, el Colmed afirma que "nuestro colegio, tal como lo ha ratificado nuestro Consejo Nacional, no tolerará la reducción de las asignaciones de ningún médico del país". A eso se suma el reciente anuncio del Ministerio de Hacienda de un bono especial covid-19 para el personal de salud, en el cual –afirman– "no están incorporados los médicos de la Ley 19.644 y 15.076 de los servicios hospitalarios ni de urgencias".

La entidad señala que, ante esto, "nuestro gremio no puede quedar observante y se requiere una respuesta contundente y unificada". En esa línea, hacen un llamado "a los médicos y médicas del país a informarse y mantenerse en alerta frente a futuras acciones como eventuales movilizaciones y suspensión de nuestra participación en instancias gubernamentales, entre ellas la Mesa Social Covid-19". La declaración fue difundida en su cuenta de Twitter por la presidenta del Colmed, Izkia Siches, quien escribió: "Frente al maltrato del @GobiernodeChile".