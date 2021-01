Nacional 20-01-2021

Colmed: No solo debemos pensar en abrir más camas críticas, sino que el esfuerzo debe estar en ocupar menos camas_



El vicepresidente del Colegio Médico (Colmed), Patricio Meza, criticó la "comunicación de riesgo" realizada por la autoridad sanitaria y aseguró que el personal médico está colapsado frente a la nueva ola de contagios por covid-19 que vive el país. El dirigente gremial confirmó además que hay entre un 20% y 30% de licencias médicas entre el personal. "En algunos rubros, como técnicos en enfermería el porcentaje es mayor", dijo a radio Pauta.

Meza aseguró que parte de la solución es mejorar la comunicación de riesgo desde la autoridad sanitaria. "Estamos en un escenario donde, por un lado se están dando permisos para ir de vacaciones, otro ministro discutiendo volver a clases y otro ministro dice que hay un panorama alentador. La comunicación de riesgo es muy errática y la comunidad no lo entiende como tal". Desde el gremio aseguran que si no se logra una campaña de comunicación de forma adecuada, en conjunto con adquirir medidas más estrictas para prevenir los contagios, el personal médico no dará abasto. "El personal de salud hoy está reventado en nuestro país", enfatizó Meza. "Pensar que vamos a tener la misma capacidad de respuesta sanitaria, considerado el recurso humano, eso está alejado de la realidad", aseguró el médico. Frente a esto último, el vicepresidente del Colmed determinó que desde el Ministerio de Salud no se considera la situación de otros países y que se ha demostrado que en los Estados nórdicos se ha generado un aumento de casos en verano. Por lo que disponer del permiso de vacaciones o de una eventual vuelta a clases es errático. Una de las recomendaciones que hizo el gremio fue que se debe vacunar al personal médico lo antes posible para asegurar que se frenen los contagios entre ellos. Además, lamentó que mientras no se genere una inoculación masiva, no se lograrán frenar los casos de covid-19 en el país. "Para que la vacuna cumpla un rol de salud pública protector, tenemos que tener 15 millones de vacunados en el país y estamos a meses de lograr eso", aseveró Meza.