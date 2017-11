Deporte 05-11-2017

Colodep celebró 73 años con premiación a los mejores deportistas y dirigentes

Hubo homenajes póstumos para Luis Urrutia y Renata González

Como ya es tradición en cada cumpleaños, el Colodep Linares que preside Patricio Ramos, reconoce la difícil labor que realizan los Dirigentes Deportivos dentro de cada una de sus instituciones, quienes se esmeran por alcanzar logros y metas para sus respectivas entidades.

En esta ocasión los galardonados fueron, del Club de Ajedrez, Alex Vásquez Valdés; Asociación de Rayuela , Guillermo Cáceres Villar ; Asociación de Árbitros Hugo González Isami, Francisco Ortega Soto; Club Tres Arcos de Linares, Héctor Fuster Alarcón ; Asociación de Árbitros Mártires del Referato, Carlos Bobadilla Jara; Centro de Formación de Vóleibol de Linares, María López Sancho; Liga de Futbol Precordillera, José Castillo Contreras; Liga de Futbol Viejos Cracks, Ricardo Luengo Muñoz ; Club de Rugby, Manuel Norambuena Méndez; Club Deportivo Linares Colleges, Ximena Retamal Elgueta; Club de Ciclismo Linares, Jorge Cuevas Rossel; y Agrupación de Árbitros Viejos Cracks, Raúl Villarroel Astudillo.

Los deportistas que recibieron sus respectivos galvanos y medallas en este aniversario y que han tenido un tremendo rendimiento alcanzando sus objetivos. Quienes lograron subir al pódium fueron : del Club de Ajedrez, Bastián Aramburu Leiva; Asociación de Rayuela, Julio Jara Albornoz; Liga de Futbol Viejos Cracks, Juan Carlos Yáñez Tapia; Club Rugby Linares, Pablo Yáñez Viera; Centro de Formación de Vóleibol de Linares, Carla Verdugo Sepúlveda; Agrupación de Árbitros Viejos Cracks, Sergio Troncoso Osores; Liga de Fútbol Precordillera, Leonidas Retamal Retamal; Club Tres Arcos , Helier Fuster Alarcón ; Asociación de Árbitros Hugo González Isami , Jorge Cáceres González; Club de Ciclismo, Matías Muñoz Tapia; y Asociación de Árbitros Mártires del Referato, Fernando González Benítez .

Mejor Bailarina y Bailarín de la Academia de Cueca Pequeños Campeones de Linares, Fernanda Quezada e Ignacio Molina Jorquera. Además el Colodep, como todos los años reconoce la labor que realizan los medios de comunicación, destacando su esfuerzo, trayectoria y dedicación en esta apasionante labor de informar. El reconocimiento este año recayó en el periodista de Canal 5, Raúl Espinoza.

HOMENAJES POSTUMOS

Pero sin duda el momento más emotivo estuvo marcado por el homenaje póstumo a los deportistas Luis “Pelé” Urrutia Fierro, que nos dejó hace un año a la edad de 70 años, y la triste e inesperada partida hace algunos días de la jugadora de tan sólo 15 años que defendía los colores del club de BÁsquetbol Linares Colleges, Renata González Pardo, quien estaba jugando en el torneo aniversario 73 años del Consejo Local de Deportes.

Algunas imágenes de lo que fue la ceremonia donde se distinguieron a los mejores de la presente temporada.

Lo único negativo ES que no hubo ninguna autoridad local presente en la ceremonia aniversario del Colodep, y eso que se les invitó a todos con anticipación .No faltó el que dijo que “como este año no era de elecciones municipales nadie apareció” .

(Gerardo Domínguez Aravena, Redactor Deportivo)