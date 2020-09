Opinión 05-09-2020

Columna del Recuerdo para el Profesor René Recabarren Castillo

Normalista, Director de Escuelas, Columnista de “El Heraldo”, perteneció a la Orden Masónica de Linares y alcanzó el alto grado 33°, militante del Partido Radical.

• Uno de los fundadores de la Población “Magisterio”, siendo su impulsor y dirigente. En San Antonio dejó a la Escuela con nuevo edificio.

• Buen amigo, culto y generoso. Nos hermanó una relación de más de 50años y ambos estuvimos en los buenos y malos momentos de cada uno. Formó una hermosa familia.

En la noche del 3 de septiembre recibí la mala noticia del fallecimiento, a los 81 años del Profesor Normalista y Director de Escuelas René Recabarren Castillo, después de sufrir una larga y cruel enfermedad, que lo tuvo hospitalizado en Concepción, Talca y Linares.

¡No puedo dejar pasar, sin recordar, los más de 50 años de una leal y fraternal amistad con él y sus familiares! Nos unían ideales comunes, la docencia y por las concepciones que teníamos frente a la vida y sociedad. Sus pensamientos los reflejaba en las Columnas, que escribió en el diario “El Heraldo”, habitualmente en las ediciones de los domingos.

Formó con la distinguida Profesora Teresa Dominguez una hermosa familia, con dos hijos Eduardo, Ingeniero en Computación (casado con Lucía Tejos Cerna, con 3 hijos) y María Teresa, Abogado y Fiscal de Linares (casada con el Dr. Genera Piedra, con 3 hijos) y muy “querendón” de sus seis nietos, como de sus padres.

Su trayectoria

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela de Hombres N° 1 donde fue un destacado alumno, ocupando los primeros lugares (como Director de ella le hice llegar los Certificados de Estudios que así lo acreditaba). La Enseñanza Media la cursó en el Liceo de Hombres, para concluir en la Escuela Normal de Curicó, conde obtuvo su título de Profesor de Enseñanza Básica. Durante el ejercicio de su Profesión realizó varios Cursos de Perfeccionamiento, para hacer clases en 7°s y 8°s, para Directores de Escuelas y de Unidades Técnicas.

Se inició en la Docencia en la Escuela de Estación de Villa Alegre, para trasladarse a la Escuela N° 49 de Batuco (hoy Salomón Salman). De ahí fue nombrado Profesor de la Escuela Mixta N° 3 de la cual fue Subdirector (hoy Liceo Diego Portales). Por Concurso fue nombrado Director de la Escuela N°7 (ex – Francia y hoy Margot Loyola), para concluir como Director de la Escuela de San Antonio, donde se acogió a Jubilación, dejándola con un nuevo y moderno edificio. Durante varios años fue Profesor en el Liceo Nocturno. Perteneció a la Promoción de Ex –Alumnos de 1956 del Liceo de Hombres, la que dejó obras y recuerdos, como son el Busto de O”Higgins, la Banda de Guerra y Oleos del Profesor y Artista de esa generación Sergio Monje Solar, entre otros.

Su última Columna

El martes, 1 de septiembre, “El Heraldo”, publicó su última Columna titulada: “Asuntos que nos enseñaron los Abuelos”. En ella propone que se cree en Chile el “Día del Abuelo”, pues dice que ellos tienen un lugar especial en la sociedad”. Termina reflexionando sobre el pasado de cada uno, producto de su propio caminar por la vida. Todo se traduce, dice, en una rica experiencia que con palabras suaves, en con versaciones amenas, se trata de inculcarlas en nosotros para que no caer en los mis errores que se tuvo, para que nuestro accionar fuera más fácil y feliz.

Asumió, con gran sentido de responsabilidad su compromiso semanal con este Diario y lo cumplió plenamente, incluso escribiendo sus Columnas afectado por su enfermedad. ¡Así era él!.

Mi opinión

Estoy afectado por su fallecimiento, pues René fue para mí más que un amigo, lo consideré un hermano y he sentido profundamente su partida, al igual que sus familiares.

Fue llevado a Santiago para ser cremado y sus cenizas volverán a Linares. Espero, tener la salud y fortaleza física para acompañar a sus familiares en este funeral.

Ya no estará su presencia física entre nosotros, pero nos acompañará su buen recuerdo y todos los gratos momentos que compartimos social, profesional y conversaciones de ideales comunes. ¡Descansa en paz!

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de foto:

Profesor René Recabarren Castillo, inolvidable amigo y hermano.