Nacional 22-02-2017

Colusión Tissue: Sernac y Odecu no se harán parte "por ahora" de la demanda de Conadecus

Pese a que el presidente de la organización, Stefan Larenas, manifestó el lunes que la mesa entre las partes estaba quebrada, aseguró que la reunión que sostuvieron hoy ayudó a "limar asperezas".

En la reunión entablada este martes entre el Sernac, las organizaciones de consumidores y CMPC, se aclaró que Conadecus seguirá con la demanda para que el Tribunal de Justicia firme el acuerdo de compensación que estableció la papelera, que consiste en el pago de al menos $7.000 a cada persona mayor de 18 años. Sin embargo, el Sernac junto a la Organización de de Consumidores y Usuarios de Chile. (Odecu) explicaron que "por ahora" no se harán parte de dicha demanda.

El tema principal de la reunión fue el camino jurídico que se va a tomar para que todas las partes tengan la certeza de que la sentencia final que se dicte sea "inapelable y lo más rápido posible". La demanda en el cual se encuentra Conadecu, según el presidente de la institución, Hernán Calderón, es el "definitivo" el cual debiera validar el acuerdo conciliatorio con la papelera.

Sin embargo, Calderón aseguró que "para que esto se lleve a cabo necesitamos que el Sernac se haga parte". Pero el Sernac pretende darse un tiempo y estudiar las acciones que va a seguir ya que, según explicó el director (s), Andrés Herrera,"queremos tomar la mejor decisión que permita que este acuerdo se pueda ratificar en un tribunal definitivamente competente". Por lo tanto,"no nos podemos exponer a que está decisión sea posteriormente cuestionada".

Asimismo, el director de Odecu, Stefan Larenas indicó que "no nos hemos hecho parte porque de declararse incompetente el Tribunal, seguimos vírgenes al respecto; somos la carta bajo la manga". Finalmente, Calderón fue enfático en señalar que "nuestras acciones siguen adelante, con o sin apoyo.

No importa si tenemos que litigar solos como en esta situación". Según Larenas, esta junta sirvió para "limar asperezas", ya que "hay una diferencia de opinión respecto a la estrategia a seguir". Además, aseguró que la mesa "ya no está trizada". Agregó que "tenemos que resolver cuál va a ser el camino que vamos a tomar",es por esto que se realizará otra reunión el próximo martes. Igualmente, Herrera manifestó que "se hablaron las cosas con claridad, aquella que nos faltó hace algunos días atrás". Agregó que "nos quedan por definir algunos temas que los hablaremos en la próxima reunión". Alegato de SCA Respecto al alegato de la otra empresa involucrada en la colusion, SCA, el cual se realizaría este viernes, Calderón indicó que éste fue "suspendido" y que se realizará el 24 de marzo. En esa instancia es donde se verá la competencia del Tribunal, en donde, según Conadecu, "a ese alegato debiera ir el Sernac