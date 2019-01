Crónica 26-01-2019

Mineduc enviará proyecto para flexibilizar uso de la Subvención Escolar Preferencial por parte de los colegios

La SEP se entrega a los establecimientos por cada alumno prioritario que reciben. El proyecto también pretende incorporar al beneficio a cien mil niños en esa situación que hoy están en colegios subvencionados que no hay han suscrito el convenio SEP. Una nueva modificación en el sistema escolar anunció el Ejecutivo. El Ministerio de Educación confirmó que en el primer semestre de este año enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Ésta es una subvención adicional que entrega el Estado a los colegios municipales y particulares subvencionados por cada alumno prioritario (vulnerable) que reciben. Para acceder a la SEP el sostenedor debe, en forma voluntaria, firmar un convenio en que se compromete a destinar esa subvención a iniciativas que apoyen a esos alumnos y a medidas para mejorar el desempeño de los estudiantes con bajo rendimiento académico. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció hoy que el proyecto que ingresarán extiende esa subvención a cerca de 100 mil alumnos prioritarios que hoy no la reciben y además flexibiliza el uso que los sostenedores pueden dar a esos recursos. “Estamos comprometiéndonos a ingresar una modificación, en el primer semestre, a la Ley SEP para lograr que los recursos de la Subvención Escolar Preferencial puedan llegar a más de cien mil alumnos prioritarios que hoy día no están llegando y poder aumentar también la flexibilidad y más autonomía en el uso de esos recursos”, afirmó la autoridad. El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, explicó que para incorporar a esos cien mil alumnos prioritarios que hoy no reciben la SEP, se eliminará la exigencia de que los colegios deben suscribir un convenio para poder acceder al beneficio. “Muchos establecimientos subvencionados no suscriben esos convenios, precisamente porque trae aparejado una serie de restricciones burocráticas y administrativas a las cuales no se quieren exponer (...) Entonces se espera que ese convenio ya no sea necesario de firmar, para que los niños prioritarios que hoy no reciben la SEP la reciban en cualquier establecimiento del país”, señaló. Detalló que esos menores que hoy calificarían como prioritarios según los criterios de la SEP, pero no reciben esa subvención por no estar en colegios en convenio, asisten fundamentalmente en colegios particulares subvencionados. El subsecretario aclaró que también se “flexibilizará el uso de los recursos” de la SEP, pero “siempre manteniendo el foco en los proyectos educativos”, así como “los mecanismos de rendición de cuenta y gestión de esos recursos”, esto con el fin de “alivianar la carga” burocrática a los colegios. La ex ministra de Educación, Mariana Aylwin –quien presidió la comisión que convocó el ministerio para elaborar propuestas en esta área–, afirmó que “es verdad que se requiere” flexibilizar el uso de la SEP. “Por ejemplo, si tú quieres cambiar el mobiliario escolar, muchas veces te lo rechazan y te dicen que ‘no, ése no es un fin educativo’, que para eso es la subvención de mantenimiento, pero la subvención de mantenimiento no te alcanza para cambiar el mobiliario escolar.

Además hay criterios muy dispares, por ejemplo, una convivencia de los profesores te la rechazan, porque no tiene un fin educativo, pero una convivencia de los profesores que puede tener un fin educativo”, afirmó la ex ministra. Digitalización de los trámites Esta iniciativa es parte de las propuestas que recibió el Gobierno, en noviembre pasado, de parte de la comisión “Todos al Aula”, convocada por el Ejecutivo para reducir la “sobrecarga burocrática” que –según el análisis del ministerio– afecta en las escuelas. Esto con el objetivo de que los directores, profesores y sostenedores puedan dedicar más tiempo al trabajo en la sala de clases y no a tareas administrativas. Recogiendo esas propuestas, el Mineduc también informó que implementará otras dos medidas administrativas. Una es la digitalización de un conjunto de trámites que deben realizar los colegios; y el plan “Súper Simple” para agilizar una serie de procesos que tienen que ver con exigencias de la Superintendencia de Educación Escolar hacia las escuelas.