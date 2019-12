Opinión 07-12-2019

Comentarios a Estudio de Mercado de Medicamentos

La lectura del Estudio de Mercado sobre Medicamentos de la Fiscalía Nacional Económica, recientemente entregado, es muy alentadora.

Es importante destacar que, en mucho menos tiempo que lo que lleva la tramitación de la Ley de Fármacos II, los profesionales autores hacen un diagnóstico detallado de toda la cadena de producción, distribución y ventas, desnudando fallas regulatorias y faltas éticas que caracterizan a este mercado. Adicionalmente, ofrecen propuestas innovadoras y significativas, que están presentadas en la perspectiva primaria de ofrecer acceso a medicamentos seguros a bajos precios.

Por lo anterior, el trabajo de la FNE merece reconocimiento y consideración y debería constituirse en el insumo esencial de la Ley de Fármacos II. Ojalá el Ejecutivo y el Congreso lo acojan rápidamente, ya que es una nueva forma de mirar la prescripción, distribución, dispensación y fiscalización de las líneas de conducta de este mercado.

La autoridad del ISP debe ser revisada acuciosamente y exigirle que cumpla con severidad su función, no sólo como garante de la calidad de los medicamentos, sino también en la actitud de las farmacias y laboratorios, que han postergado injustificadamente el acceso a los genéricos bioequivalentes.

Al cuerpo médico, les recomendamos leer el documento, en particular el tópico de la relación entre pacientes y médicos, así como reflexionar sobre su relación con la industria. Queda la sensación del fracaso de los códigos de ética y según testimonios públicos, burlados.

Respecto a los químicos farmacéuticos, no nos parece merecido el trato que el documento desliza, sin haber investigado las causas de su despreocupación por las personas a nivel de las farmacias, que los han convertido en agentes comerciales antes que profesionales de la salud pública.



(Dr. Manuel José Irarrázaval, director Instituto de Políticas Públicas en Salud, U. San Sebastián)