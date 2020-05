Crónica 13-05-2020

Comenzó a funcionar toma de muestras de Covid-19 en el Hospital de Linares

- A través del equipo entregado por UTalca, las personas del Maule sur podrán realizarse el examen en el centro asistencial, que no contaba con este importante recurso.





La Región del Maule cuenta con dos centros de procesamiento de muestras de exámenes PCR para la detección de Coronavirus, al que ya existía en el Hospital de Talca se sumó uno en el Hospital de Linares, gracias a la entrega de un equipo termociclador por parte de la Universidad de Talca.

Con la autorización del Ministerio de Salud, desde este lunes se comenzaron a procesar las primeras muestras para detectar Covid-19 luego de varios días de reparación y entrenamiento que fueron encabezados por el profesor asistente de la Escuela de Tecnología Médica e investigador del Centro de Investigación en Trombosis de la Universidad de Talca, Marcelo Alarcón.

El aporte se concretó gracias a la firma de un convenio entre la casa de estudios y el recinto asistencial que permitió que además de la entrega del equipo, se realizara la respectiva asesoría profesional para preparar al personal del hospital que manipulará el termociclador.

“Este apoyo que entrega la Universidad de Talca es muy relevante para la región y para Linares. Por un lado va a permitir que las personas que requieran el examen ya no deban ser movilizadas a Talca, lo que va a permitir un ahorro en el gasto por movilización y sanitización del vehículo de emergencia. También se reducen los tiempos de espera de los resultados para los pacientes, que podrán conocer de manera más expedita su diagnóstico. Además, permitirá descongestionar el Hospital de Talca”, comentó Alarcón.

Por su parte, el director del Hospital de Linares, Nolasco Pérez, destacó la relevancia de la toma de muestras de Covid-19 para la zona del Maule sur: “La puesta en marcha de esta técnica es de un alto valor público tanto para usuarios, pacientes y familiares de quiénes consultan por Covid-19, por un lado nos despeja dudas y por otro lado también nos permite ver el camino clínico a seguir con el enfermo. Este es un gran avance para la salud pública de la Provincia de Linares, estamos muy contentos, orgullosos y sobre todo esperanzados en que podemos juntos salir de esta pandemia”.

Pérez añadió que “hemos desarrollado esta técnica gracias al esfuerzo, voluntad, cariño y comprensión de muchas personas que han estado detrás de esto, sobretodo de la Universidad de Talca, Servicio de Salud del Maule y Hospital de Linares”, aseguró.

En tanto, Luis Jaime, director del Servicio de Salud del Maule, dijo que “se disminuirán los tiempos de espera y las muestras no tendrán que viajar a otra ciudad, haciendo mucho más seguro el procedimiento puesto que habrá menos traslados. Además, el equipamiento quedará en el Hospital de Linares beneficiando a pacientes de toda la provincia. Estamos avanzando hacia un sistema de salud más resolutivo dado el contexto de pandemia por el cual estamos atravesando y, sin duda, esta nueva tecnología nos permitirá responder de mejor forma a las necesidades de la población”, aseguró.

Asimismo agregó que “con este equipo se esperan realizar 40 muestras diarias en un inicio, con un tope de 80 análisis de muestras diarias. Se recibirán exámenes de Linares, Longaví, Colbún, Yerbas Buenas para más adelante sumar al Hospital de Parral y de Cauquenes”.

Este apoyo por parte de la institución de educación superior se suma al préstamo de otro equipo similar y de una centrífuga refrigerante al Hospital de Talca.