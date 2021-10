Policial 14-10-2021

Comenzó a regir “Ley no Chat” que sanciona uso de celulares al momento de conducir



Desde este martes comenzó a regir la denominada Ley No Chat, la cual castiga con mayor severidad conductas irresponsables al volante en relación con el uso de celulares y de otros dispositivos móviles que no vengan incorporados al vehículo.

Multas de hasta $160 mil y la suspensión de la licencia por hasta 45 días son partes de las sanciones que se exponen los automovilistas.

En concreto, la ley plantea que se aumenta la multa que ya existía previamente al “conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital, que no venga incorporado de fábrica en él, excepto si la acción se realiza a través de un sistema de manos libres, conforme a las especificaciones que determine el reglamento”.

De acuerdo a lo que plantea la nueva Ley No Chat, se incluye cualquier aparato tecnológico, ya sea un celular o cualquier otro dispositivo, que desvíe la atención del conductor en el momento de manejar.

La única excepción es utilizar un sistema de manos libres que esté incluido en el vehículo o bien que la persona detenga el auto y apague el motor para utilizar el celular, lo mismo para el GPS, el cual debe ser parte del auto para no ser considerado una multa.

De acuerdo a la ley recién publicada en el Diario Oficial, la multa por conducir y utilizar el celular aumentó, pasando de 1,5 a 3 UTM, es decir, puede alcanzar los 150 mil pesos.