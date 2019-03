Nacional 16-03-2019

Comenzó el plazo de ratificación para el Registro de No Donantes de Órganos

Esta semana comenzó el plazo de ratificación en el Registro de No Donantes de Órganos, que rige para aquellas personas interesadas en mantener esta posición como su voluntad definitiva. La expresión de ella se debe efectuar a través de una declaración jurada ante notario o en el Registro Civil.

El Ministerio de Salud informará mediante carta certificada o cualquier otro medio de comunicación efectivo a cada una de las personas inscritas a ratificar su condición de no donante. Si las personas notificadas no realizan este trámite dentro de un año, el sistema los considerará como donantes.

Con este nuevo proceso de ratificación, la institución espera que el 90 por ciento de los registrados como no donantes, salga de esta situación.

La antigua ley de donaciones -que fue modificada en 2013-, establecía que todas las personas mayores de edad no eran donantes de órganos, salvo que se expresara lo contrario. Según cifras del Ministerio de Salud, aún son cerca de cuatro millones de personas registradas como no donantes, la mayoría inscritas automáticamente desde antes del 2013.