Social 30-12-2017

Comenzó inscripción para la Farmacia Comunal de Linares

Ya está trazada “la hoja de ruta” de la implementación de lo que será la Farmacia Comunal de Linares, la que estará ubicada en el primer piso del Departamento de Obras Municipales (Freire 341). La inscripción para las personas se realizará en el inmueble contiguo al edificio consistorial de la municipalidad, junto a la oficina de turismo, en Kurt Moller 375.



El administrador municipal, John Sancho, dijo que “hoy tenemos el placer, como instruyó el alcalde, en la planificación 2017, de darle el puntapié inicial a la Farmacia Comunal de Linares, la que ya tiene la inscripción de dos mil linarenses identificando los remedios que necesitaban. Hoy continuamos con el proceso. Lo importante era habilitar el espacio, para luego en marzo tener preparada la oficina que estará ubicada en Freire entre Valentín Letelier y Maipú”.

.

Michael Concha, concejal, presidente de la comisión de salud, manifestó que “es una terea hecha. Yo me encuentro en una situación adversa, porque estoy en un segundo lanzamiento que es algo del período anterior y no dio frutos. Hoy, ya contamos con 20 millones, en principio, por eso la invitación para la gente es a inscribirse. En marzo, esperamos tener la resolución sanitaria del Servicio de Salud del Maule”.



Además, se cuenta con la antigua lista de inscritos de la administración anterior, pero los que no están anotados y están interesados en pertenecer al grupo de beneficiados de la Farmacia Comunal de Linares necesitan: Carnet de identidad, receta médica y o documento de acreditación de dirección de la Junta de Vecinos que certifique que viven en la comuna de Linares.