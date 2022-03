Deportes 24-03-2022

Comenzó Liga Interregional de Vóleibol U18 damas

Tres equipos linarenses participaron en la primera fecha

El gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto, fue el epicentro del comienzo en lo deportivo de la Liga de Voleibol U18 en damas, zona sur. Los elencos que se dieron cita fueron: Club Full Deportes (Linares), Club Vieja Escuela (Linares), Club Leonas (Linares) y Club United Lomas (Concepción).

En el primer partido inaugurando la temporada 2022, en el vóleibol se enfrentaron los equipos de Full Linares con Vieja Escuela, ganando Full por 2-0. La primera manga 29/9 y 25/11 respectivamente. En el segundo duelo Leonas v/s United, con victoria del equipo de Linares por 2 -1, 25/13, 24/26 y 15 /8 para Leonas. El tercer partido lo animaron Full con United, con triunfo para las primeras por 2-0 (25/14 y 25/20). El cuarto encuentro fue el clásico linarense entre Leonas y Vieja Escuela, donde se impusieron las leonas que rugieron fuerte para quedarse con un 2-0 y parciales de 25/8 y 25/11. El penúltimo duelo de la jornada lo animaron los sextetos de Vieja Escuela con United, donde las representantes de Concepción se alzaron con los puntos en dos sets por 25/14 y 25/ 17. La fecha la cerraron los elencos de Full con Leonas en un partido que electrizante en el duelo de linarenses y que se decidió en tres set. A todas luces muy disputado y donde obtuvo la victoria Full, por 2 a 1 con set de 20/25, 25/22 y 15/9.

Ubicación

Cumplida la primera fecha de la Liga Interregional de Voleibol U 18, el primer lugar fue para Full Deportes Linares, con 6 puntos (+50); Club Block Vóley, 6 puntos (+38); Club Leonas, 5 unidades (+44), Colegio Inglés 5 (-8), Colegio Santa Marta, 4 puntos (+19), Club United Lomas 4 ( -14), Club Force Larraín 3, (-49) y Club Vieja Escuela 3, (-80).

El equipo de Las Leonas de Linares, es dirigido por la profesora Liliana Hernández Armas, de nacionalidad venezolana junto al Preparador Físico, Claudio tapia Moreira.

La segunda fecha del torneo U 18 en Damas se programó para el día 23 de abril, en escenario a definir, probablemente en nuestra ciudad.

Cabe recordar que en esta Liga de Vóleibol, participan damas en 5 categorías femeninas sub 12, 14, 16, 18 y Todo Competidor, promedio son 21 equipos divididos por zonas norte, centro y sur y 4 categoría varones sub 15, 17, 19 y Todo Competidor. Se disputan 5 fechas.

Este fin de semana debutará la serie Todo Competidor en el gimnasio de la UCM en la ciudad de Talca.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo