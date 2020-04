Social 19-04-2020

Comenzó pago del Bono COVID-19 a 128 mil familias de la región del Maule



Este fin de semana se inició el pago del Bono COVID-19 a más de un millón 600 mil familias de todo el país, con el objetivo de apoyar a los hogares más vulnerables y pymes afectadas por la crisis sanitaria, iniciativa que se enmarca dentro de la Agenda Social impulsada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

En el caso del Maule, el intendente Pablo Milad junto al seremi de Desarrollo Social y Familia, Juan Eduardo Prieto, hicieron el anuncio a través de una videollamada con la familia Garrido Bustamante de Villa Alegre, compuesta por el matrimonio y tres hijos, por lo cual recibieron 200 mil pesos en total. Ayuda que aseguraron es de vital importancia debido a la situación económica del país producto de la pandemia.

Las autoridades señalaron que el bono llegará a 128 mil hogares maulinos y que consiste en la entrega de 50 mil pesos por carga en el caso de quienes reciben Subsidio Único Familiar (SUF) y el mismo valor para las familias pertenecientes al subsistema Seguridades y Oportunidades. Además, también se entregará a los hogares que forman parte del 60% más vulnerable del país sin ingresos formales ni cargas, según el Registro Social de Hogares.

El intendente Milad aseguró que se trata de “una medida que es necesaria, sabemos que no es suficiente, pero busca paliar en este minuto la crisis que están viviendo los sectores más vulnerables de este país, que son quienes más resentirán económicamente los efectos de la emergencia sanitaria que nos afecta”.

El seremi Prieto ejemplificó que se entregará 50 mil pesos por cada carga, por lo que una familia con tres hijos menores de 18 años recibirá 150 mil pesos en total. “El subsidio permitirá ayudar de manera excepcional a las familias que se vean más afectadas por la emergencia sanitaria, muchos de ellos trabajadores informales que van a ver fuertemente disminuidos sus ingresos”, puntualizó.

BONO COVID-19

El Bono COVID-19 es un beneficio especial que forma parte del Plan de Emergencia Económica del Gobierno, y que tiene como objetivo apoyar a las familias más vulnerables en la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Accederán a la iniciativa las personas con Subsidio Familiar (SUF) vigente al 29 de febrero, recibiendo $50.000 por cada causante; familias del subsistema de Seguridades y Oportunidades que hayan sido incorporadas antes del 29 de febrero, obteniendo $50.000 por familia.

Además, también lo recibirán los hogares del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH), que no posean ingresos formales por trabajo ni por pensión y que no tengan beneficios como el de Asignación Familiar. Estas familias deben haber estado en esa condición al 1 de abril y recibirán $50.000 por hogar.

En caso de pertenecer a más de uno de esos grupos, los bonos no se suman. Por ejemplo, si una persona tiene causantes de Subsidio Familiar (SUF) y al mismo tiempo está en el subsistema de Seguridades y Oportunidades, recibirá el Bono COVID-19 correspondiente al grupo de personas con SUF.

Por último, el seremi Prieto indicó que los interesados pueden ingresar a la página www.bonocovid.cl para saber si recibirán el beneficio.