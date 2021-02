Política 10-02-2021

Comenzó proceso de inoculación de funcionarios del Poder Judicial



Avanza el calendario de vacunación contra el covid-19 fijado por el Ministerio de Salud (Minsal). Esta semana, los grupos priorizados por el Ejecutivo van desde adultos mayores entre 81 y 84 años, hasta personal que desarrolla funciones críticas del Estado.

Por eso, polémica causó la decisión de la Municipalidad de Concepción que indica que se vacunó a al menos cuatro magistrados del Tribunal Oral de Concepción, pese a que la Seremi de Salud de la zona aún no confirmaba la fecha de inicio del proceso para funcionarios públicos.

Lo anterior abre el debate sobre la inoculación a jueces del Poder Judicial (PJUD), especialmente luego de que dos grupos de la Corte Suprema se enfrentaran en una reñida votación el 1 de febrero pasado, debido a lo que algunos consideraron como la autoasignación de un privilegio en medio del proceso de vacunaciones.

Por 10 votos contra 9, el Pleno de la Corte Suprema acordó solicitar a la autoridad sanitaria que el proceso de vacunación de magistrados se realice en sus lugares de trabajo, pese a que desde marzo de 2020 gran parte de las audiencias se cursan vía telemática por lo que los funcionarios no asisten a sus lugares de trabajo de forma presencial, según quedó establecido en el Auto Acordado 41 que reguló el teletrabajo en el Poder Judicial.

De hecho, no son pocos los que creen que choferes de transporte público, recolectores de basura e incluso cajeras de supermercado deberían estar antes en la fila que el personal judicial que sí puede teletrabajar.

“(Se acuerda) solicitar a la autoridad correspondiente, por intermedio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se otorguen las facilidades para que a los funcionarios judiciales se les suministre la vacuna, tanto en primera como en segunda dosis, en dependencias del Poder Judicial”, consta en la resolución del pasado 1 de febrero.