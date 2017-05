Crónica 13-05-2017

Comenzó reparación de Puente Buenos Aires en Parral

Estructura presentaba deficiencias desde diciembre de 2015.



Finalmente comenzaron los trabajos de reparación del Puente Buenos Aires, por calle Balmaceda, estructura que presentaba deficiencias desde diciembre de 2015 y que durante todo este tiempo estuvo a la espera de la aprobación de los organismos regionales para su intervención.



Esta losa, es el único acceso directo de los habitantes de dicho sector con el centro de la comuna, por lo que su reparación era primordial. Considerando, además, que aún no existe el visto bueno para la instalación del nuevo puente mecano, adquirido con recursos municipales, y que se podría establecer como una segunda vía de circulación.



En este sentido, la Alcaldesa Paula Retamal mencionó que “estamos contentos con el inicio de los trabajos en el puente Buenos Aires. No obstante, llevamos mucho tiempo solicitando a los organismos regionales correspondientes la autorización de instalación del puente mecano, pues conformaría una segunda opción para el tránsito vehicular”.



La primera autoridad agregó que “si contáramos con el puente mecano ya instalado, la reparación del puente número uno no sería una complicación. No obstante, nos han dilatado el tema y eso única y exclusivamente afecta directamente a los vecinos, quienes son los que se ven perjudicados”.