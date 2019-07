Social 12-07-2019

Comenzó segunda temporada de Política Rock

Todos los miércoles a las 20:30 horas se emitirá en vivo por las Pantallas de TVMaule, “Politica Rock” en su segunda temporada, programa conducido por el periodista Jorge Marto y el abogado Nicolás Salhus.

El primer capítulo tuvo como panelistas invitadas a la ex candidata a diputada por el Maule Norte Nataly Rojas, de Revolución Democrática –fonoaudióloga y actualmente estudiante de derecho- y a la Seremi de Salud del Maule, perteneciente a Renovación Nacional, linarense, Marlene Durán. Diversos fueron los temas, desde las corporaciones municipales, la actualidad en Venezuela con la visita de la ex presidenta Michelle Bachelet al país llanero como delegada de la ONU o el “paro” de los profesores.

Además, se analizó la actualidad política de la Región del Maule, con los posibles candidatos a alcalde de las principales ciudades de la región. Respecto a las elecciones municipales, Nataly Rojas comentó: “en el Frente Amplio concentraremos fuerzas en la ciudad de San Javier, ya que allá tenemos al concejal con la primera mayoría”. Apuntando a realizar la misma acción que en Valparaíso.

Mientras que a Gobernador Regional se conversaron de varios nombres: El Intendente Pablo Milad, el Presidente del CORE Cesar Muñoz, el alcalde de Linares Mario Meza -por el oficialismo- mientras que por la oposición, los ex Ministros Máximo Pacheco y Andrés Velasco.

“Fue un buen programa. En 70 minutos hablamos de temas comunales, regionales y nacionales. Además, Marlene y Nataly debatieron con respeto sus ideas que es lo que nos interesa, informar a la gente”, comentó el ex periodista de Canal 13, Jorge Marto. Por su parte, Salhus agregó: “Sin duda es tiempo de mujer y qué mejor que teniendo a dos invitadas. Conversar de la contingencia amenizado, esta vez, con la música de Fito Páez fue un placer”.