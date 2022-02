Crónica 09-02-2022

Comenzó vacunación cuarta dosis covid-19 Colbún Panimávida

Un positivo balance hacen los facultativos de la salud en la comuna de Colbún a través de su directora local, Patricia Tapia; en torno al inicio del proceso de vacunación por la cuarta dosis contra el Covid.

“Durante la mañana tuvimos muy buena aceptación, están viniendo los adultos mayores, recordar que estamos inoculando a los mayores de 55 años en primer lugar y que tuvieron su dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto, ese es el corte de la cuarta dosis. Llevamos alrededor de 20 personas, ha sido bastante aceptada e igual estamos tratando de llamar a algunos adultos mayores porque sabemos que hay varios que tienen dificultad para movilizarse, están postrados, o simplemente viven muy lejos por lo que estamos coordinando ir a vacunarlos a sus domicilios”, manifestó la facultativa.

Consulta sobre la afluencia de público en las primeras jornadas desde que se activó el inicio de la inoculación en esta etapa, comento que “han llegado bastantes personas, y el peak de nosotros respecto a la cantidad de gente que va a llegar, debería ser la próxima semana, es ahí donde deberíamos tener más personas porque va a ir corriendo el calendario. Recordar que el inicio de la vacunación, hace un año se partió con un grupo especifico de la población que eran los mayores de 80 años, y así fue avanzando.”.

El grupo de esta semana, corresponde a alrededor de 70 personas que se pusieron su refuerzo aquí en Panimávida, pero después empezó a bajar la edad por lo que esperamos que ya la próxima semana tengamos muchas más personas que les corresponda su cuarta dosis.



Cesfam Panimávida:

Marisol Navia, directora del Cesfam Panimávida comentó que “hemos estado durante estos días tomando muestras PCR principalmente en el lado de Panimávida, en la urgencia del Cesfam y algunos días tenemos también lo que son las búsquedas activas de casos en empresas, pensando en las personas que trabajan y lamentablemente no pueden llegar. Hemos coordinado visitas para ir a tomar PCR en terreno, y tenemos una alta demanda en los últimos días producto de lo ya mencionado a través de las redes sociales”.

“Hoy en día es importante también despejar dudas cuando algún familiar está positivo, poder venir a tomarse un PCR si es que tiene síntomas preferentemente y poder darle seguridad al resto de la familia”, señaló.

A nivel comunal hay un equipo que está al pendiente de poder ir llamando día a día a los pacientes que salen positivos y también a los negativos para darle tranquilidad a sus familias. Hoy no existe el contacto estrecho, si no que existe el paciente que da positivo. Si ese paciente trabajó o estuvo en contacto con otras personas, tiene la obligación de notificar a quienes estuvieron cerca y transmitirles la información de que si presentan síntomas se acerquen a tomarse un PCR, pero que si no tiene síntomas debe esperar unos días para poder tener una carga virológica mayor y poder tomar el PCR.