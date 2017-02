Social 18-02-2017

Comerciante de Santa Olga vuelve a abrir su almacén con la ayuda de ALVI y Construmart

Santa Olga fue una de las localidades más afectadas por los incendios que azotaron el sur del país por más de un mes. Los más de 5.000 habitantes de esta pequeña localidad perteneciente a la comuna de Constitución, forman parte del grupo más afectado por los incendios, quienes debieron abandonar el lugar que fue consumido casi en su totalidad por el fuego.

Es el caso de Carlos Morales, comerciante y destacado socio del Club Alvi, que hace años abastecía a los habitantes de Santa Olga, y que tras el incendio, perdió su única fuente de trabajo. “En noviembre pasado cumplí 17 años con mi almacén en Santa Olga, una localidad que me dio todo y por eso estoy triste. Pero tenemos que asumir lo que pasó y tengo todo el espíritu para salir adelante y armar mi nuevo local”, cuenta Morales.

Este mismo espíritu fue determinante para que decidiera iniciar nuevamente su negocio, pero esta vez a un costado de su casa ubicada en San Javier. Sin embargo, en este desafío no está solo, ya que ALVI y Construmart quisieron sumarse y apoyarlo para que pueda poner de pie su nuevo local en el menor tiempo posible.

Para esto, ambas empresas llegaron hoy al mediodía hasta San Javier e hicieron entrega de materiales de construcción y mercadería para el nuevo local de Carlos. “En ALVI tenemos una relación que va más allá de lo comercial con nuestros clientes. A través del Club ?Alvi?, la red de comerciantes más grande del país, podemos conocerlos y saber cuáles son sus necesidades”, indicó el gerente de Operaciones de ALVI, Andrés Fernandez. “Cuando supimos la historia de Carlos nos motivó muchísimo, ya que representa fielmente el espíritu de miles de almaceneros chilenos, y por eso quisimos ayudarlo en su reconstrucción”, agregó el ejecutivo.

Para el gerente de Negocios de Obra Gruesa de Construmart, Mauricio Faundez, “la ayuda que estamos realizando es un pequeño apoyo que le permitirá a Carlos y su familia reconstruir el almacén y comenzar una nueva historia, esta vez en San Javier”, dijo.

Por su parte, Carlos Morales, socio del Club A?lvi?, indicó que “estoy súper agradecido que A?lvi ?se acuerde de comerciantes chicos como nosotros. Para mí esta ayuda es una de las cosas más importante que me ha pasado, y junto a mi familia estamos muy contentos ya que esto nos ayudará a comenzar nuevamente”, dijo.

Al igual que Carlos, son miles las personas afectadas por los incendios que se encuentran trabajando para levantarse y seguir adelante, tras una de las catástrofes más grandes que han afectado a nuestro país.