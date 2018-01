Social 27-01-2018

Comerciantes ambulantes piden mayor seguridad en Paso Peatonal y en calle Januario Espinoza

Los cuatro sindicatos que funcionan en torno al Paso Peatonal Max Jara de esta ciudad, se unieron para solicitar de parte de las autoridades y organismos policiales, una mayor seguridad.

Gladys González, presidenta del Sindicato de Ambulantes del lado norte del Paso Peatonal, señaló que “nos preocupa el aumento de la delincuencia y los comerciantes foráneos que sin permiso se instalan en este lugar”.

“Acá se instaló una cámara de vigilancia en la que se invirtió una significativa cantidad de dinero, pero no está operativa, sigue de adorno, y eso no nos sirve, porque, lamentablemente, la delincuencia ha ido en aumento en este sector”, afirmó.

“Las autoridades tienen una mano muy blanda y lo que nosotros pedimos es mano dura para sacar a la gente conflictiva, la que no tiene permiso para trabajar y a los sujetos que utilizan una chapa en la venta de ciertos productos, pero que en realidad venden cigarrillos y otras cosas que ya informaremos a la policía”, sostuvo la dirigenta.

Gladys González dijo también que se había solicitado una modificación de la iluminación a la municipalidad, ya que actualmente los focos están por sobre los techos que se instalaron en el paso peatonal. “En la noche este sector es una boca de lobo y eso es peligroso para los muchos transeúntes que deben transitar por este lugar, cuando nosotros ya nos hemos retirado”, dijo.

En tanto, Nora Sepúlveda, quien representa a los comerciantes que están ubicados desde el paso peatonal hasta calle Brasil, dijo que “es importante la unidad entre las agrupaciones de comerciantes. Nosotros también queremos un reordenamiento, y para eso nosotros también queremos colaborar, es decir, como se lo planteamos al alcalde, nosotros ponemos una parte y la otra el municipio para que en conjunto logremos mejorar este entorno, incluyendo una parte clave que son los baños”.

PASAMANOS

Ayer, el municipio ya había dispuesto la instalación de pasamanos en las escalerillas que están ubicadas a ambos costados del paso peatonal, por calle Januario Espinoza, para facilitar el desplazamiento de los adultos mayores.

FOTO: Dirigenta Gladys González: “Falta mano dura de las autoridades para ordenar el comercio ambulante en este sector”.

2: Dirigenta Nora Sepúlveda.

3: Ayer partió la instalación de pasamanos en las escalerillas existentes en el lugar.