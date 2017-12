Policial 27-12-2017

Comerciantes de avenida Januario Espinoza acusan ola de robos y abandono de autoridades

Dos robos perpetrados por un sujeto, que se observa incluso en un registro de imágenes de cámaras de vigilancia, afectaron a los restoranes Pacífico y Santa Olga, en el sector comercial de avenida Januario Espinoza, inmediaciones de paso peatonal Virgen del Carmen, en Linares.

Lo insólito es que los hechos se desencadenaron a plena luz del día, en el feriado del lunes 25 de diciembre, en un lapso de tiempo entre las 14:00 y 15:00 horas, que significaron para el primer recinto, una pérdida de sobre el millón de pesos en dinero y especies; y para el segundo, un monto superior a 100 mil pesos.

Los afectados que prefirieron mantener reserva de su identidad, señalaron que el sujeto, que no dudan probablemente estaba acompañado de otras personas, aprovechó de ingresar por la parte posterior de un techo, próximo al paso peatonal Virgen del Carmen. Agregaron que es una zona vulnerable, puesto que no existen ni medidas, ni planes ni siquiera intervención y cuestionan a las rondas de Carabineros.

Omar Araya, quien no tuvo problemas en señalar algunos puntos sobre estos delitos de los cuales también ha sido víctima, declaró que “hace por lo menos 6 meses, se han registrado unos 30 robos en todo este sector… los patrullajes de Carabineros, totalmente nulos, la autoridad comunal, ausente… nosotros también somos un sector comercial, debieran preocuparse así como lo hacen con calle Independencia, por mejorar la seguridad de este lugar donde estamos nosotros, cerca del Terminal de Buses y del paseo peatonal”.

Jonathan Aburto, también comerciante del sector, agregó que “a mí me han robado como 3 veces, es insólito y tenemos que rearmarnos para poder mantener nuestros locales, pero es necesaria una intervención del Municipio y que Carabineros realmente resguarde esta calle, donde se denota si las personas recorren, una congestión de locales establecidos, carros y puestos ambulantes”.

En cuanto a la búsqueda del sujeto que aparece en los registros de video, se encargó en denuncias a las policías, lo que hasta el cierre de esta edición, no contaba con resultados positivos.