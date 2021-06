Política 08-06-2021

Comercio Exterior de Chile alcanza us$ 71.037 millones a mayo, con un crecimiento de 35%





En el periodo, las exportaciones anotaron un crecimiento del 31% con respecto de 2020, llegando a los US$ 37.932 millones. El cobre por sí solo alcanzó embarques por US$ 21.345 millones en el período, y su precio internacional en los primeros cinco meses de 2021 fue de US$ ¢/lb 407, el valor más alto desde igual periodo del año 2011. De esta forma, los envíos del metal rojo representaron el 56% de las exportaciones entre enero y mayo.

Los datos aportados por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, agrega que las ventas al exterior de bienes no cobre más allá de recobrar las mermas acumuladas durante los primeros meses de la pandemia en 2020, han superado marcas históricas, logrando récord en los envíos de vino embotellado, cartulinas, carne de cerdo, fruta congelada, cerezas, arándanos, hierro y aceite de pescado, por mencionar solo algunos de los productos que en 2021 alcanzaron su mayor nivel de ventas al exterior.

En tanto, las importaciones sumaron US$ 33.105 millones, exhibiendo un alza del 39% frente a igual lapso de 2020, superando con creces a los valores prepandemia gracias a los niveles récord en las internaciones de celulares, carne, medicamentos, electrodomésticos, computadores, televisores, perfumes, camiones y vehículos de carga, por mencionar solo

algunos de los productos extranjeros que en 2021 alcanzaron el mayor valor importado.