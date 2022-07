Política 09-07-2022

Comercio Exterior de Chile crece 21% y supera los US$ 104 mil millones en 2022



En el primer semestre de 2022 el intercambio comercial de Chile se elevó a US$ 104.157 millones, creciendo un 21% en relación con igual periodo del año 2021, de acuerdo con un informe elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con cifras del Banco Central.

En el periodo las exportaciones chilenas alcanzaron los US$ 51.681 millones, con un crecimiento del 12,5% respecto a al primer semestre del año 2021. Por su parte, las importaciones ascendieron a los US$ 52.476 millones, con un incremento del 30,6% frente al acumulado de los seis primeros meses de 2021.

Entre enero y junio, los embarques de cobre sumaron US$ 24.443 millones, experimentando una caída del 4,2% frente al primer semestre del año 2021. En tanto, el dinamismo de las exportaciones fue liderado por la oferta no cobre, que registró ventas al exterior por más de US$ 27.239 millones, marcando un alza del 33,4% en comparación al año 2021. Esta expansión se sustentó en los valores registrados por el carbonato de litio, salmones, abonos, cerezas frescas, celulosa de coníferas, óxido de molibdeno, uva fresca, madera aserrada, carne de ave, tableros de fibra de madera, nitrato de potasio, yodo y paltas.