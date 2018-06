Nacional 24-06-2018

Comercio local y municipio intervendrán eje Bellavista, subida Ecuador y plaza Aníbal Pinto en Valparaíso

Definida como la puerta de entrada al sector patrimonial de Valparaíso, la histórica plaza Aníbal Pinto funciona como eje de conexión entre el centro de la ciudad y los cerros Panteón, Alegre y Concepción, congregando un constante paso de turistas. Situación que en definitiva propició el inicio de un trabajo mancomunado para recuperar la tradicional Fuente de Neptuno. El concejal Daniel Morales (PLM), edil que se ha encargado de llevar adelante el tema en la Comisión de Desarrollo Patrimonial, comentó a “El Mercurio de Valparaíso” que “en los próximos días se hará una mantención general de la Fuente de Neptuno, cambiando el agua y recuperando su estructura, acción que significará el puntapié inicial para una recuperación mayor”. No obstante, la restauración de la pileta no es la única acción que la Municipalidad ejecutará en el centro de la ciudad ya que el alcalde Jorge Sharp inició un plan de acción para controlar el comercio ambulante en el sector de la subida Ecuador, según ratificó el encargado del departamento de Inspectoría Urbana del municipio, Claudio Sepúlveda. “Hemos desarrollado un trabajo directo con los locatarios, en específico en el pasaje peatonal de calle Pirámide. Ahí, se le propuso a los dueños de verdulerías que pudieran cumplir con la normativa vigente, y por lo tanto, reducir el espacio de vereda que utilizaban para vender sus productos”, precisó Sepúlveda, quien agregó que “también desarrollando una marcha blanca con los locatarios nocturnos, exigiéndoles que cumplan la normativa en cuanto a tener un depósito de 200 litros para dejar la basura y que eviten sacarla a la calle cuando el camión recolector no ha pasado”, dijo. En ese sentido, y sobre el comercio ambulante, añadió que “sabemos que es uno de los puntos críticos, pero se ha ido avanzando en la medida de eliminar los toldos y exigirles que cumplan con el espacio que señalan sus permisos: que es de 80x120 centímetros. Además, estamos avanzamos en eliminar la venta de pescado, lo que hemos ejecutado junto a Carabineros, pues son ellos quienes tienen la facultad de poder requisar la mercadería y de ejercer un control más eficaz”. También se anunció la instalación de una red de iluminación peatonal para disminuir los factores de riesgo en los espacios públicos del sector.