Nacional 05-07-2018

Comic Sans: La historia detrás de la tipografía utilizada en la estatua de Pedro Aguirre Cerda



En la Plaza de la Constitución, se inauguró ayer el monumento en honor al ex Presidente Pedro Aguirre Cerda, quien inmortalizó la frase "gobernar es educar". Pero un detalle de la estructura llamó la atención y se convirtió en uno de los principales temas de conversación a través de redes sociales. No fue precisamente por la calidad de la obra, sino la placa que la acompaña, donde se decidió utilizar la tipografía Comic Sans para escribir célebres frases del radical que ocupó el sillón presidencial entre los años 1938 y 1941.

El detalle generó burlas, reclamos y críticas por la elección de ese tipo de letra, catalogada como "infantil"o "inmadura". Comic Sans fue creada en 1994 por Vicent Connare -quien trabajaba para Microsoft-, con el fin de ser utilizada en una aplicación que pretendía ser "amable" y "divertida" llamada "Microsoft Bob". En dicha plataforma, aparecía un perro llamado Rover que ofrecía ayuda al usuario, y fue precisamente este animal cibernético quien detonó la aparición de Comic Sans. La mascota hablaba mediante globos de texto escritos en Times New Roman, fuente que no le parecía correcto a Connare para la ligereza que buscaba. Así, inspirado en la tipografía utilizada en los cómics, y basándose en el espacio programado para Times New Roman, nació Comic Sans. Pese a que la fuente solo fue hecha para "Microsoft Bob", Windows decidió incluirla en su catálogo tipográfico el año 1995, volviéndola masiva. Las personas, en especial los niños, comenzaron a usarla para todo tipo de documentos, sin importar la formalidad requerida. Según explicó el docente de diseño gráfico de Duoc UC sede Plaza Oeste, Francisco Cancino, Comic Sans no fue diseñada para usarla desmedidamente y "menos impresa en papeles, sino que su uso radica esencialmente en las interfaces". "Por lo cual la utilización de dicha tipografía en presentaciones formales es un error imperdonable. Es necesario saber cuándo y con qué motivo utilizar esta fuente", añadió el experto. En ese sentido, enumeró algunas situaciones en que el uso de este tipo de letra es aceptable, como en "actividades de colegios o softwares de enseñanza para pequeños. Es cosa de mirar algunos libros estudiantiles en los cuales esa tipografía funciona de maravilla".