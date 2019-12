Social 27-12-2019

Comienza Campaña Linares ayuda a Valparaíso

La iniciativa se extenderá hasta el 10 de enero del 2020 y busca ayudar a quienes se han visto afectados por la tragedia.



Se recibirán donaciones de agua embotellada, útiles de aseo, alimentos no perecibles, ropa nueva y materiales de construcción.



Así se denominó a la campaña que comenzó este jueves 26 de diciembre y que tiene por objeto ayudar a los damnificados del incendio forestal que afectó a familias de Valparaíso, recolectando todo tipo de donaciones en un centro de acopio en el Gimnasio de calle Rengo. Así lo informó la máxima autoridad comunal, Mario Meza Vásquez. “Junto a Bomberos de Linares, hemos querido dar inicio a una campaña denominada “Linares ayuda a Valparaíso”. Todos supimos lo que estaba ocurriendo en vísperas de Navidad, más de mil personas afectadas y más de 250 viviendas dañadas. Aprovecho también de informarles que este verano será el que presentará mayores temperaturas en los últimos 50 años por eso dispusimos de este centro de acopio a un costado del Gimnasio Ignacio Carrera Pinto, que estará disponible de lunes a lunes de 8:30 a 20 horas, hasta el 10 de enero del año 2020. Estamos solicitando a cada uno de nuestros vecinos, agua embotellada, alimentos no perecibles, materiales de construcción, útiles de aseos personales incluye pañales y finalmente lo que dice relación con ropa nueva, no necesitamos ropa usada, que es el requerimiento que tienen los porteños, los hermanos de Valparaíso”, puntualizó.