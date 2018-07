Crónica 08-07-2018

Comienza proceso de inscripción para recibir pago de compensación

Hasta el 30 de septiembre, quienes no sean beneficiarios del IPS o clientes Banco Estado (que tengan cuenta corriente, cuenta RUT y chequera electrónica), deberán inscribirse en el sitio www.micompensacion.cl para poder recibir los $7 mil.



A partir de esta semana y hasta el próximo 30 de septiembre, se extenderá el plazo para que las personas que no son beneficiarias mensuales del IPS ni clientes Banco Estado (que tengan cuenta corriente, cuenta RUT y chequera electrónica), se inscriban en el sitio www.micompensacion.cl, y así poder cobrar los $7 mil correspondientes a la compensación del papel higiénico tissue.





Un universo de alrededor de 3 millones y medio de consumidores deberán inscribirse para poder retirar el dinero desde el 1 de agosto, acudiendo a cualquier local de CajaVecina, o bien podrán optar por la transferencia.



Los consumidores que son beneficiarios mensuales del IPS (cerca de 2 millones de personas) o clientes Banco Estado (cerca de 9 millones de usuarios) recibirán el pago de la compensación automáticamente, sin necesidad de inscripción, a partir de esa fecha según un calendario que se informará.



El Director Regional (s) del SERNAC, Eduardo Pérez Molina, explicó que la implementación del pago es un proceso complejo, por lo que se han coordinado con los diferentes servicios públicos, “de manera que los consumidores, especialmente los más vulnerables y de zonas alejadas, accedan a la compensación. Asimismo, hemos tomado todos los resguardos de seguridad para el tratamiento de datos y las transacciones relacionadas con el proceso”, explicó.



“Independiente del monto, aquí estamos reivindicando el derecho de los consumidores a un mercado justo y transparente”, subraya la autoridad.





El Director (s) hizo un llamado a los consumidores a informarse e inscribirse si son parte del público general, para ejercer su derecho a recibir la compensación.



Los usuarios pueden inscribirse desde cualquier computador, dispositivo móvil o teléfono celular con acceso a internet. Quienes no tengan acceso, pueden concurrir a Biblioredes, a ChileAtiende, a las oficinas del SERNAC y en alrededor de 200 municipios que tienen convenio con el Servicio.