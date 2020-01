Política 26-01-2020

Comienza re-depósitos del subsidio al empleo joven y bono al trabajo de la mujer no cobrados entre 2014 y 2018



El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, comenzó el proceso de Re-depósitos del Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) de los montos no cobrados en los años, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Así, aquellos beneficiarios que solicitaron el Subsidio modalidad anual y no realizaron el cobro dentro de los 90 días que permanece vigente el beneficio, pueden realizarlo hasta el 20 de marzo en cualquier sucursal del BancoEstado o ServiEstado en todo Chile.

El proceso 2014 – 2018 del SEJ y BTM considera a 51.513 jóvenes y mujeres trabajadoras/es en todo Chile con montos totales por cobrar de cerca de 9 mil millones de pesos.

Son 29.609 las trabajadoras beneficiarias del Bono al Trabajo de la Mujer, que aún no han realizado el cobro de sus montos que suman $4.920.420.791 a repartir.

En el caso del re-depósito del Subsidio al Empleo Joven 2014 – 2018, aún están pendiente de cobro $3.840.377.756, distribuidos en un universo de 21.509 jóvenes trabajadores a lo largo del país.