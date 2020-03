Nacional 24-03-2020

Comienzan a funcionar 1.120 habitaciones en hostales sanitarios para contagiados con coronavirus



Jaime Mañalich, informó que "hoy (ayer) día entran en funcionamiento 1.120 habitaciones" de esos hoteles sanitarios, en las regiones de Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Concepción, Araucanía y Los Lagos; y que se irán sumando más. La autoridad explicó que esos recintos serán "para personas que cumplan la cuarentena ya sea porque son sorprendidos en la situación de que, a pesar de que tienen que hacer cuarentena, no la están cumpliendo y, por lo tanto, ser derivados a estos lugares (...) o personas que claramente no pueden cumplir en las condiciones de su vivienda, de su apoyo, el periodo de cuarentena obligado para proteger a otros de esta enfermedad". Para eso se arrendaron son hostales u hoteles, ya que cuentan con la infraestructura necesaria, donde habrá reducido personal de salud y resguardo para que las personas no salgan al exterior.