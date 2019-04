Social 16-04-2019

Comienzan obras para extender el Agua Potable Rural en Vara Gruesa

- Autoridades instalan primera tubería de la tan esperada obra



Conseguir agua potable en sectores rurales se puede convertir en una verdadera travesía, es por eso que dada la necesidad del sector El Tranque, en Vara Gruesa, autoridades locales y regionales agilizaron los tramites que permitieron dar el vamos oficial al inicio de obras.



“Estamos colocando la primera piedra para que más de 29 familias del sector El Tranque tengan el vital elemento, que es el agua. Nos sentimos orgullosos. Este proceso no demoró más de 6 meses es muy difícil los procesos de agua potable, duran más de 8 años. Nosotros estábamos con una máquina perforadora de pozos ad portas de iniciar los trabajo acá, sin embargo gracias al Ministerio de Obras Públicas, a Francisco Durán, hoy estamos iniciando la colocación de la primera piedra para colocar estos más de 29 arranques”, comentó el alcalde de Linares, Mario Meza.



Las obras debiesen estar listas a mediados de años y en total se beneficiará a 120 personas.



El seremi de Obras Públicas, Francisco Durán explicó que "el beneficio y el cambio en la condición de la vida de las personas es algo que uno no puede cuantificar, por eso nosotros seguimos trabajando a toda máquina, tratando de llegar a todos los sectores posibles, de modo de entregar soluciones de agua potable a la región del maule, a la provincia y ciudad de Linares, sobre todo tratando de ayudar a dignificar la vida de las personas".



Por su parte, Ingrid Hernández, dirigente APR El Tranque, dijo que "acá nosotros hemos sufrido mucho con respecto a lo del agua potable, por la sencilla razón que en los meses de mayo y junio comienzan a bajar las napas de los pozos y nosotros no quedamos con agua y solo quedamos con el abastecimiento del camión aljibe que nos envía el municipio para poder tener agua y sobrevivir como podamos, porque todos los años es lo mismo y con esto ya vamos a salir adelante".



La inversión para esta extensión de agua potable alcanza a los 56 millones de pesos.