Política 23-05-2020

Comisión aprobó en general proyecto que crea nuevo Ministerio de Agricultura



La Comisión de Agricultura aprobó en general, por siete votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

El ministro del ramo, Antonio Walker, quitó la urgencia al texto con el objeto de viabilizar un acuerdo, hecho que fue respaldado por parlamentarios oficialistas, pero que no convence a las y los diputados de oposición, ya que la iniciativa, hasta el momento, es inconsulta con diversos actores vitales, como, por ejemplo, las y los funcionarios.

Según se remarcó en el debate, un cambio profundo, como crear un Ministerio de Agricultura, Alimentos, Desarrollo Rural, que absorba, además, a diversas reparticiones relacionadas con la pesca, no es para discutir “a la rápida”.

Para el ministro Antonio Walker, la reforma al Ministerio de Agricultura es fundamental para Chile. “No hemos tenido buenas prácticas laborales; no nos hemos modernizado ni mucho menos hacer grandes avances en tecnología. Por lo mismo, este proyecto es una tremenda oportunidad para la agricultura chilena y para que la pesca vuelva a su casa, lugar desde el que nunca debió haber salido”, sostuvo.

El Secretario de Estado defendió la necesidad de un Ministerio con más peso político económico y social.