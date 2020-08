Nacional 04-08-2020

Comisión aprobó proyecto que impide la expulsión de los alumnos por no pago



La Comisión de Educación de la Cámara aprobó en general el proyecto que impide la expulsión de los alumnos por no pago desde colegios particulares pagados y subvencionados.

El proyecto busca prohibir la suspensión de la matrícula por no pago a partir del 2021 y fue aprobado por los votos de siete diputados, mientras que otros tres se abstuvieron.

La presidenta de la Comisión de Educación, Camila Rojas (Comunes), explicó que "actualmente la Ley General de Educación establece que no se puede cancelar la matrícula del año en curso a un estudiante debido a la deuda que tengan sus apoderados. Sin embargo, lo que hemos propuesto es que esto se extienda al 2021".

"Es decir, que no se cancele la matrícula tampoco durante el año siguiente debido a las deudas que pudiesen tener sus padres, madres y apoderados por la crisis sanitaria, económica y social que hemos estado viviendo estos meses", agregó.

Para el próximo 6 de agosto se espera la votación en particular en la sala de la Cámara de Diputados.